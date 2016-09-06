СПбГУ сохранил второе место среди российских вузов в рейтинге лучших университетов мира

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Санкт-Петербургский государственный университет сохранил за собой вторую строчку после МГУ в опубликованном рейтинге лучших университетов мира по версии компании Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings).
В общем зачете СПбГУ на 258 месте, МГУ - на 108-м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"СПбГУ демонстрирует стабильно высокие результаты. Это явилось результатом работы многих коллективов ученых СПбГУ, которые занимаются исследованиями в разных областях знания", - приводит пресс-служба мнение руководства вуза.
В тринадцатом выпуске QS-рейтинга, как отмечают его составители, Россия - одна из стран, демонстрирующих выдающиеся результаты: из 22 входящих в рейтинг университетов 18 улучшили свои позиции. Новосибирский государственный университет поднялся сразу на 26 позиций, МГТУ им. Баумана - на 32, МГИМО - на 47, Санкт- Петербургский Политехнический университет Петра Великого - на 60 позиций, Томский политехнический университет - на 81, Высшая школа экономики - на 90, МИФИ - на 100 и Томский государственный университет - на 104. Впервые вошел в рейтинг Новосибирский государственный технический университет, занявший место в группе "701+".
Усилили свои позиции в рейтинге США, впервые заняв три первые строчки. Демонстрируют рост вузы Китая, Гонконга и Сингапура, несколько сдают позиции вузы Великобритании, Австралии и некоторых стран Европы.
Рейтинг лучших университетов мира QS составляется по схеме, учитывающей академическую репутацию (40% значения), публикационную активность сотрудников (20%), соотношение количества преподавателей к числу студентов (20%), отзывы работодателей (10%), процент профессоров-иностранцев (5%) и студентов-иностранцев на основных образовательных программах (5%).