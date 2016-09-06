Около 3 тысяч человек побывают в Приморском океанариуме в первый день работы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Приморский океанариум на острове Русский, который сегодня открывается для посетителей, в первый день работы примет около 3 тысяч человек.

Во всяком случае, именно такое количество билетов поступило в продажу, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

"На сегодня проданы все билеты, около 3 тысяч. Мы будем запускать посетителей группами, согласно временным интервалам, указанным в их билетах, это позволит избежать скученности и очередей. Однако мы никого не будем подгонять, люди смогут находиться на территории, сколько захотят, гулять здесь хоть до закрытия. А мы, по крайней мере в первые месяцы, будем работать до 22:00", - сообщила Молчанова. По ее словам, первому из посетителей вручат небольшие сувениры.

Молчанова отметила, что объект полностью готов к работе. Для удобства посетителей к океанариуму ходят муниципальные автобусы, власти продлили некоторые маршруты до нужной остановки. Океанариум будет работать шесть дней в неделю, кроме понедельника.

Цена билета

Цена полного билета в океанариум сопоставима с билетом на постановки Приморской сцены Мариинского театра и составляет 950 рублей. Бесплатно будут пускать детей до шести лет включительно, а также участников Великой Отечественной войны и боевых действий. Основанием для льготы служат соответственно свидетельство о рождении и удостоверение.

Билет со скидкой 50% смогут купить школьники 7-14 лет при предъявлении свидетельства о рождении; инвалиды 1 и 2 групп при предъявлении справки медико-социальной экспертизы и паспорта; военнослужащие, проходящие службу по призыву, если они придут группой не менее 10 человек. Также скидку в 50% в рабочие дни получат пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения.

С 29 августа билеты можно приобрести в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Кавалерово, Камень-Рыболове, в Находке, Партизанске, в Пограничном, Славянке, Спасске-Дальнем, в Уссурийске, Фокино, Черниговке и Чугуевке. Также билеты можно будет купить в Петропавловске-Камчатском, Южно- Сахалинске и Хабаровске.

Приморский океанариум

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" на острове Русский должен стать одним из крупнейших подобных объектов в мире. Главное здание площадью 35 тыс. кв. метров вмещает 500 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих. В левом крыле океанариума находится главный резервуар, через который проходит 75-метровый подводный тоннель, позволяющий наблюдать за обитателями глубин.

В восточной части океанариума разместился дельфинарий с трибунами для зрителей и ареной для выступлений морских млекопитающих. Два самых крупных бассейна вмещают около 7 тысяч тонн воды, что сопоставимо с объемом 120 железнодорожных цистерн.

В океанариуме можно будет увидеть обитателей российских вод Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка, холодных полярных океанов, теплых тропических рек и морей.

Океанариум входит в структуру Российской академии наук и предназначен, в первую очередь, для проведения научных исследований. Сразу после открытия он войдет в состав создаваемого во Владивостоке Национального научного центра морской биологии.