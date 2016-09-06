Число заболевших лихорадкой денге в Сингапуре превысило 11,3 тыс. человек

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СИНГАПУР, 6 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Число заболевших в Сингапуре лихорадкой денге с начала года превысило рекордную отметку в 11,3 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia.
"Число заболевших лихорадкой денге с начала года превысило рекордную отметку в 11,3 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год в республике зафиксировано 11,2 тыс. таких инфицированных. В течение прошлой недели было отмечено 311 новых случаев", - цитирует телеканал представителей Национального агентства по охране окружающей среды. При этом "семь больных скончались". Кроме того, эксперты не исключают, что по итогам нынешнего года впервые в истории число заболевших превысит 30 тыс. человек.
Одновременно в понедельник Минздрав сообщил о 16 новых заболевших вирусом Зика. Таким образом за восемь дней с момента появления первого инфицированного общее число больных достигло 258.
Оба вируса передаются через укусы комаров Aedes aegypti. По мнению экспертов, Сингапур является почти идеальным местом для распространения подобных болезней, учитывая высокую плотность населения, ограниченный размер территории, круглогодичную температуру воздуха, превышающую 30 градусов, а также очень высокую влажность.