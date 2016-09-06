Районная больница в Забайкалье купит фельдшерам велосипеды для поездок к больным

ЧИТА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Руководство Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) в Забайкальском крае решило закупить велосипеды, чтобы фельдшеры быстрее добирались для пациентов. О таком неординарном решении сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Населенные пункты в Шилкинском районе достаточно протяженные. В некоторых деревнях расстояние от одного конца улицы до другого - более двух километров. Есть в районе фельдшерско-акушерские пункты, которые обслуживают сразу два села, расположенные неподалеку. Население там небольшое - около ста человек, - но все они нуждаются в медицинской помощи, подчас неотложной. Пешком ходить - долго, а на велосипедах можно работать оперативнее", - приводит пресс-служба слова главврача больницы Сергея Бянкина.

Кроме того, фельдшеры на велосипедах, по мнению главврача, будут пропагандировать здоровый образ жизни. "Пока планируем закупить на средства больницы пять-восемь велосипедов. Какого типа они будут, - еще не решили: в основном в профессии женщины, а значит, главный критерий - легкость и комфорт", - добавил Бянкин.

Всего в Шилкинском районе работает 25 фельдшерско- акушерских пунктов. Первыми велосипеды получат те, которые обслуживают несколько деревень.