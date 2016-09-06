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В Таиланде зарегистрировано 20 новых случаев заражения вирусом Зика

Общество
6 сентября, 5:53 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 6, сентября. /ТАСС
Минздрав королевства ранее сообщал о 97 заболевших на территории десяти таиландских провинций в первом полугодии
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БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. 20 новых случаев заражения вирусом Зика зарегистрировано на территории Таиланда за последнюю неделю. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения страны.

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Новые случаи заболевания выявлены на территории четырех провинций, однако, как уверяют в ведомстве, ситуация находится под контролем медиков и эпидемиологов. "Случаи заболевания являются редкими и не должны вызывать панику", - прокомментировал данные о росте заболеваемости постоянный секретарь Минздрава Сопон Мектхон.

Как сообщает администрация Бангкока, на территории столицы Таиланда с начала года зарегистрировано восемь случаев заражения вирусом Зика, при этом в двух случаях заболевание было выявлено у беременных женщин. Одна из них уже благополучно родила здорового ребенка, однако мать и дитя до сих пор находятся под наблюдением медиков.

Минздрав королевства ранее сообщал о 97 заболевших на территории десяти таиландских провинций в первом полугодии. Затем сообщалось, по меньшей мере, о шести заболевших. С 2012 по 2015 годы на территории страны ежегодно фиксировалось лишь до пяти случаев заражения опасным заболеванием.

Вирус Зика

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде.

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Разносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 февраля текущего года признала распространение вируса в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба.

Вызванное вирусом заболевание вызывает различные отклонения в развитии плода беременных. Наиболее тяжелым из таких отклонений считается микроцефалия: значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.

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