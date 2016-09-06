В США скончалась одна из ведущих активисток движения антифеминизма

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Влиятельная активистка консервативного движения в США Филлис Шлафли, выступавшая с резкой критикой идей феминизма, скончалась в возрасте 92 лет в американском городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом заявили в понедельник официальные представители основанного ею объединения Eagle Forum.

Они указали, что Шлафли ушла из жизни в своем доме в окружении семьи. Причины ее кончины не уточняются.

Шлафли входила в число наиболее авторитетных деятелей консервативного движения в США. Она выступала против идей феминизма, абортов. Пик ее активности пришелся на 1970-е годы. По оценке газеты The New York Times, Шлафли "в свое время была одной из самых противоречивых фигур в общественной жизни в США".

Во время текущей президентской гонки Шлафли выступала в поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В особенности она одобряла его жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции.

На официальном сайте миллиардера уже опубликовано заявление от его имени, в котором говорится: "Филлис Шлафли - это икона консерватизма, пример которой подтолкнул к действию миллионы людей, она придала новую форму консервативному движению и бесстрашно боролась с глобализмом и влиятельными политиками в интересах рабочих и семей". Трамп отметил, что несколько недель назад говорил с Шлафли по телефону и "она казалась такой же крепкой, какой была обычно".