Патриарх Кирилл прилетел на Чукотку в самый северный город России

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ПЕВЕК /Чукотка/, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в самый северный город России - Певек. С этого арктического города-порта на берегах Чаунской губы в Восточно-Сибирском море начался визит предстоятеля РПЦ на Чукотку.
В ходе первого посещения Чукотки предстоятелем РПЦ патриарх Кирилл заложит два новых храма на вечной мерзлоте - в Певеке и у аэропорта Угольный, обслуживающий Анадырь, - встретится с местными оленеводами.
"Певек - самый северный город России, самый восточный порт на Северном Ледовитом океане на территории России. Совершенно очевидно, что таким образом будет развиваться экономика и наша национальная жизнь, что Север и Восток будут приобретать все большее значение. И мы уже сейчас знаем, какие большие планы связаны с освоением Северного морского пути", - сказал патриарх Кирилл.
Он поблагодарил губернатора Чукотки Романа Копина и епископа Анадырского и Чукотского Матфея за то, что в последние месяцы много произошло на Чукотке, в том числе и развитие духовной жизни.
"Открывают хорошие признаки духовного обновления, а значит - и нового этапа в развитии этого замечательного, красивого края", - отметил предстоятель РПЦ.
На вопрос о главных целях своего визита в Певек, он ответил, что приехал "в первую очередь, что бы увидеть народ, который здесь живет, и помолиться вместе с верующими". По словам патриарха, "девяностые и начало двухтысячных годов были для Певека тяжелыми, но у тех, кто здесь выжил, выстоял и сохранил город будут добрые перспективы". "А самое главное: я приехал, чтобы заложить в Певеке храм в честь Новомучеников и исповедников Русской церкви", - сказал он.