МАДИ запустит систему автофиксации скопления машин-нарушителей правил парковки

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МАДИ запустит систему автофиксации скопления машин-нарушителей правил парковкиОбщество 6 сентября, 8:35
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) автоматизирует выявление проблемных точек, где собралось сразу несколько нарушителей правил парковки. Как сообщается на сайте столичной мэрии, это позволит инспекторам быстрее реагировать на несоблюдение правил и устранять помехи в дорожном движении.
"До конца года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) запустит систему, которая будет автоматически выявлять скопления машин, нарушающих правила парковки. Проблемные зоны будут фиксировать с помощью парконов ЦОДД (Центр организации дорожного движения)", - отмечается в сообщении.
На данный момент сотрудники ситуационного центра МАДИ вручную отсматривают видео с камер городской системы видеонаблюдения. После того как новая система будет введена, анализировать записи с камер будет специальная программа - она автоматически выдаст список проблемных точек.
"Сотрудники ситуационного центра смогут быстрее реагировать на скопления нарушений, в том числе создающие помехи для движения по улицам города. Получив информацию о проблемных участках, дежурный сразу отправит туда инспекторов для пресечения нарушений", - пояснили в МАДИ.
В дальнейшем программу хотят научить самостоятельно - без участия сотрудников ситуационного центра - отправлять на место ближайший экипаж инспекторов. Предполагается, что программа будет сигнализировать о скоплении машин- нарушителей на планшеты специалистов.
Московская административная дорожная инспекция была создана осенью 2013 года. В начале августа этого года сотрудникам инспекции выдали портативные видеорегистраторы. Теперь общение с автомобилистами, а также нарушения, допущенные при парковке, фиксируются на видео.