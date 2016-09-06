Минздрав вакцинирует от гриппа на 10% больше россиян в 2016 году

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ закупит на 8 млн доз вакцин от гриппа больше, чем в прошлом году, и планирует вакцинировать на 10% больше людей в 2016 году. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.
"Отметим, что предпринятые Минздравом России меры позволили снизить закупочные цены на вакцины, благодаря чему в текущем году будет закуплено на 8 млн доз вакцины больше, чем годом ранее - всего свыше 47 млн доз. Это позволит охватить вакцинацией на 10% больше граждан, чем в прошлом году", - сказал он.
Массовая вакцинация населения РФ от гриппа уже началась. "На сегодня в регионы поставлено уже более 17 млн доз вакцины для взрослого населения и более 7 млн доз вакцины для детского населения", - уточнил он.
По словам Салагая, поставки вакцин в регионы Минздрав планирует завершить в октябре. "Что позволит провакцинировать граждан до начала сезонного подъема заболеваемости", - пояснил представитель ведомства.
Он также напомнил, что вакцинация является одной из самых эффективных мер предотвращения заболеваемости гриппом и ОРВИ и снижения риска осложнений. "Около 98% из числа вакцинированных не заболевают гриппом, а в случае развития заболевания грипп протекает в более легкой форме", - сказал Салагай.