В правительстве назвали чушью предположения о планах закрыть "Википедию"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство России не намерено ни закрывать "Википедию", ни противопоставлять ей электронную версию Большой российской энциклопедии, заверил журналистов вице-премьер Сергей Приходько.

"(Предположения), что создаем что-то вместо чего-то, закрываем "Википедию" или хотим противопоставить "Википедии" (электронную версию "Большой российской энциклопедии"), - это чушь полная", - заявил заместитель председателя правительства.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев поручил создать электронную версию Большой российской энциклопедии, для чего была сформирована рабочая группа, которую возглавил Приходько. В некоторых СМИ появились предположения, что таким образом готовится замена "Википедии".

"Наша задача - учесть в концепции портала интересы всех сфер знания и предложить детальный план реализации проекта. Предвосхищая самый популярный вопрос прошлой недели, хочу сразу поставить точки над "i": никаких интенций запретить, заменить или противостоять "Википедии" у правительственной рабочей группы нет и не будет", - подчеркнул Приходько. Он также обратил внимание, что "в общем объеме универсальной энциклопедии политические тексты и темы, а тем более имеющие отношение к современным отечественным реалиям, едва ли занимают даже один процент".

Как и зачем составят электронную версию БРЭ

По словам вице-премьера, "общенациональный научно- образовательный портал будет создан на основе завершающегося в 2017 году проекта 35-томной универсальной научной Большой российской энциклопедии". "Большая российская энциклопедия станет той основой системы знаний, в которую будет привлечен огромный массив из отраслевых тематических изданий - от очень широких, как, например, "Православная энциклопедия", до узко специальных, таких как "Энциклопедия дискретной математики" или "Энциклопедия плазмы". Важно и привлечение лучших региональных энциклопедий", - полагает Приходько. На его взгляд, "это будет многоуровневая база достоверного знания, доступная людям с разными образовательными и исследовательскими запросами".

"Важной функцией портала должна стать и интегрирование отечественных достоверных научно-образовательных и культурных электронных ресурсов - от архивов и музеев, от университетов и академических институтов до театров и фестивалей", - отметил заместитель председатель правительства. По его мнению, таким образом пользователь сможет получить "исчерпывающую актуальную и достоверную информацию по выбранной теме". "Мы хотим дать нашим гражданам возможность, перефразируя Александра Солженицына, - "знать не по лжи", создать доступную территорию достоверного знания", - заверил Приходько.

Он отметил, что рабочая группа уделит особое внимание "идее внедрения возможностей энциклопедического знания, интегрированного со всем разнообразием достоверных источников, в повседневный учебный процесс в вузах, а в дальнейшем - и в школах". "Эта методика уже активно применяется нашими коллегами - ведущими мировыми энциклопедиями (например, программа энциклопедии Британника для школы), и дает замечательные результаты и в расширении кругозора преподавателей и, главное, - в развитии самостоятельных навыков у студентов и учащихся к получению информации", - подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, "столь многообразные задачи по этому проекту, очевидно, требуют и комплексного подхода к их решению". "Поэтому и была создана рабочая группа из столь многих ведомств", - уточнил Приходько.

Большая российская энциклопедия

Указ об издании Большой российской энциклопедии подписал президент РФ Владимир Путин в 2002 году. Издание будет состоять из 35 томов и тома "Россия". 25 августа 2016 премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому создается межведомственная рабочая группа "по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно- образовательного интерактивного энциклопедического портала".

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