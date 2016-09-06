Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска Михалкова к РБК

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении иска режиссера Никиты Михалкова к медиахолдингу РБК о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил решение суда первой инстанции без изменения", - сказал собеседник агентства.

15 апреля Гагаринский суд Москвы отклонил иск Михалкова на 2 млн рублей к РБК. Суд не нашел оснований для удовлетворения требований режиссера.

Поводом для обращения в суд стали публикации на сайте медиахолдинга от 30 августа и 18 сентября 2015 года под названием "МВД начало проверку связанной с Михалковым фирмы из-за анонимного допроса" и "Михалков получил право еще десять лет собирать "налог на болванки". Последняя статья явилась основанием для иска и к ООО "Финам.ру", опубликованная на его сайте в сентябре 2015 года.

По словам представителя пресс-службы режиссера, сведения, содержавшиеся в данных материалах, являются недостоверными и вводят читателей в заблуждение.