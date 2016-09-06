На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Первый с 1939 года урожай зерновых собрали на острове Валаам в Карелии. Все выращенное зерно пойдет на корм для фермы и птицефермы обители, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС эконом монастыря монах Ефрем (Мухин).

"Этой осенью в монастыре собран первый за последние 77 лет урожай ячменя, который составил порядка 30 центнеров с гектара, что считается хорошим показателем для Северо-Западного региона России. Все зерно пойдет на корм для фермы монастыря, позволит уменьшить закупки фуража и самое главное - снизить себестоимость продукции фермы, которая выпускает три сорта сыра: монастико (твердый), качотта (полутвердый), рикотта (мягкий). Сыр продается в магазине на острове Валаам и дневной поставки хватает на час-два торговли, все раскупается", - сказал собеседник агентства.

Агроном монастыря Николай Анохин отметил, что урожаю зерновых угрожали лоси. "Одной из угроз для сохранения урожая оказались лоси, которым молодой ячмень пришелся по вкусу. Как только посадки набирали силу, сохатых приходилось гонять с полей. Набеги островных "аборигенов" - это еще одно свидетельство того, что хлебопашество вернулось на Валаам", - уточнил агроном.

В пресс-службе монастыря пояснили, что с 1939 года пахотные земли зарастали бурьяном и подлеском. Пятнадцать лет назад на Валааме началось возрождение монашеского земледелия, стали проводиться методичные работы по мелиорации. Специалистов нашли в ближайшей Финляндии, где схожие условия и выпускается облегченная техника, подходящая для заболоченных полей острова.

К настоящему моменту удалось восстановить порядка 80 га (из них 19 га в этом году были засеяны ячменем), необходимо поставить еще 60-80 га. Поля, в которых изначально очень много камней, подготавливают для земледелия в течение двух лет с применением техники за счет средств благотворителей и членов совета по возрождению монастыря. "Ранее на Валааме сеяли овес, ячмень и рожь. Пока планируются отработать стабильные посадки ячменя и прекратить закупки фуража с материка", - отметили в пресс-службе монастыря.

На Валааме ежегодно выращивают картофель, свеклу, морковь, яблоки и различные многолетние травы. На острове пытались выращивать капусту, но не получается из-за местных зайцев, которые подъедают всходы на корню. Помогают вести сельское хозяйство волонтеры, которые приезжают на заповедный остров. Весь собранный урожай идет на нужды Валаамского монастыря.