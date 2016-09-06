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Российские авиаэксперты 6-10 сентября проверят аэропорты Египта на безопасность

Общество
6 сентября, 12:20 UTC+3
По результатам проверки будет подготовлен детальный отчет
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МОСКВА, 6 сентября /ТАСС/. Российские авиаэксперты проверят безопасность египетских аэропортов в период с 6 по 10 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса.

"С 6 по 10 сентября 2016 года группа российских экспертов проведет очередной этап аудита мер авиационной безопасности в Египетской Республике. По результатам проверки будет подготовлен детальный отчет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира - там открывается новый терминал, который будет, в том числе, обслуживать российские рейсы. Перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение.

Также в интервью ТАСС Соколов отмечал, что визит российских авиаспециалистов в Египет в начале сентября для проверки аэропортов точно не будет заключительным.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. 

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