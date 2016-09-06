Аксенов потребовал оборудовать пляжи для инвалидов в каждом районе Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал оборудовать в каждом районе региона пляжи для инвалидов.
"Оборудованные для доступа инвалидов пляжи должны быть в каждом районе Крыма", - сказал он сегодня на заседании правительства республики.
Как отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, в настоящее время в регионе проживают порядка 100 тыс. людей с ограниченными возможностями, а оборудованных для инвалидов пляжей всего несколько.
Власти Крыма предложили искать внебюджетные источники финансирования мероприятий по созданию пляжей для инвалидов, поскольку бюджет 2017 года "будет сложным". Аксенов поддержал это предложение, но попросил рассмотреть возможность также найти в республиканском бюджете средства на эти цели.