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Патриарх Кирилл заложил храм в самом северном городе России - Певеке

Общество
6 сентября, 12:36 UTC+3 ПЕВЕК /Чукотка/ 6, сентября. /ТАСС
После богослужения каждому пришедшему на закладку храма патриарх передал небольшую икону митрополита Иннокентия Московского, прославившегося миссионерскими трудами в Сибири и на Дальнем Востоке
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ПЕВЕК /Чукотка/, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложил храм в самом северном городе России - Певеке (Чукотка). Впервые в истории предстоятель Русской православной церкви добрался в этот отдаленный арктический порт - и воодушевленные таким визитом местные жители окружили патриарха после богослужения, чтобы пообщаться и получить благословение.

"Верю, что со строительством храма мало-помалу будет меняться к лучшему ваша жизнь. Северные города России и, может быть, в первую очередь Певек как самый северный город, несомненно, имеют будущее. Очевидно, что у страны появляются возможности развивать экономику в этих северных широтах, наполненных богатствами", - сказал патриарх Кирилл.

По его словам, "чтобы страна становилась сильнее, нужно использовать то, что Бог вложил в нашу землю". Люди, трудясь в северных городах, умножают общенациональное богатство, подчеркнул патриарх. "Уверен, что часть этого богатства должна распространяться и на вас, и я очень надеюсь, что облик города будет меняться к лучшему, а после строительства храма это станет просто эстетической необходимостью - взирая на красоту храма, нельзя равнодушно взирать на неустроенность вокруг", - пояснил предстоятель РПЦ.

Патриарх обратился к губернатору Чукотского округа Роману Копину с просьбой, чтобы возведение храма не стало долгостроем. "Храм здесь нужен был еще позавчера, но поелику не сумели сделать ранее, сегодня должны делать быстро и хорошо", - призвал первосвятитель. Он также просил епископа Чукотского Матфея подобрать хорошего священника для Певека, который поддерживал бы людей в сложных житейских обстоятельствах.

После богослужения каждому пришедшему на закладку храма патриарх передал небольшую икону митрополита Иннокентия Московского, прославившегося миссионерскими трудами в Сибири и на Дальнем Востоке. "Пусть эта иконка будет в каждом доме с патриаршем благословением", - сказал он.

На историческое богослужение, несмотря на рабочий день, пришли около тысячи человек. Они горячо встретили патриарха и провожали его криками "приезжайте еще".

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