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Рекордное число крымчан отправилось на хадж в 2016 году

Общество
6 сентября, 13:38 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Дамира Хайрулина
До воссоединения Крыма с РФ хадж совершали не более 100 паломников, отметил заместитель муфтия республики Айдер Исмаилов
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КАЗАНЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Более 360 паломников отправились в хадж от Республики Крым благодаря оптимизации цен на путевки и поддержке федеральных и региональных властей, сообщил во вторник заместитель муфтия республики Айдер Исмаилов в ходе телемоста Москва - Казань - Симферополь - Астана, посвященного началу хаджа и предстоящему празднику курбан-байрам.

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"От Крыма выехало рекордное количество паломников - более 360 человек, в 2015 году было 323 паломника", - сказал Исмаилов. Возросшее число паломников он объяснил снижением цен на путевки. "Цены снизились с 3,6 тыс. долларов до 1,8 тыс. Большинство паломников выбрали вариант суперэконом, предусматривающий перелет через третьи страны", - уточнил он.

По его словам, до воссоединения Крыма с РФ хадж совершали не более 100 паломников. "Во времена Украины выезжало 90 человек с Крыма, число паломников из Украины не превышало 160 человек. Сейчас оптимальные цены и поддержка федеральных властей сказываются. Хаджии получают компенсации за поездку со стороны федерального центра и республиканского центра, 34 льготных места для паломников выделено", - рассказал Исмаилов.

Среди паломников в этом году "много женщин и паломников, совершающих хадж целыми семьями", уточнил он.

Хадж - паломничество к святым местам в городах Мекке и Медине, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Считается, что хадж хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. По информации Духовного управления мусульман РФ, в хадж из регионов России в 2016 году отправились 15,5 тыс. паломников, что составляет 95% от выделенной квоты.

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