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Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards

Общество
6 сентября, 14:37 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, сентября. /ТАСС
Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году
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© Донат Сорокин/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Курортный комплекс Mriya Resort & Spa в Крыму признан лучшим в Европе по версии премии World Travel Awards. Об этом сообщилминистр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в ходе заседания республиканского совмина.

"Mriya стал лучшим санаторно-курортным комплексом в Европе (по версии премии World Travel Awards - прим. ТАСС) и лучшим спа-курортом России. Вот такое большое достижение, санкции санкциями, а мы в Европе лучшие", - сказал он.

В своей номинации крымский курортный комплекс Mriya Resort & Spa обошел соперников из Португалии, Италии, Турции и Греции. Он работает в Крыму с августа 2014 году в районе Ялты.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Определяющими параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть в туристской дестинации. Вручение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют "Оскаром туристической отрасли".

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