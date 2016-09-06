Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает поощрять молодых мам, которые успели родить двоих детей до 30 лет. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Самая большая проблема сейчас, я считаю, это то, что у нас увеличивается возраст рождения первого ребенка. Нам нужно придумать какие-то дополнительные меры по стимулированию рождаемости, которые позволили бы стимулировать рождение двух детей не просто, как материальный капитал, а именно в возрасте, допустим, до 30 лет. Вот если мы что-то в этом направлении придумаем, согласуем?", - сказал Топилин.

"Это не означает, что плохо, когда женщина рожает после 30. Но, конечно, с точки зрения здоровья матери и возможностями рождения третьего-четвертого ребенка, лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет", - добавил он.

О материнском капитале

Топилин также заявил, что материнский капитал нельзя упразднять, нельзя делать его "пособием по нуждаемости", его можно только совершенствовать.

"Сейчас есть такие высказывания, что надо сделать пособие какое-то текущее, или давать по нуждаемости. Я считаю, что это неправильно", - сказал он.

"Я считаю, что это такой флаг не только демографической политики, а флаг всей социальной политики вообще, или, может быть, политики российской государственной. И ни в коем случае нельзя ни реформировать, ни упразднять", - подчеркнул Топилин.

"Кто-то говорит - надо новые направления, но мне кажется, что и эти нормально работают", - добавил министр.