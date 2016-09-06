Место директора московской школы № 57 займет учитель математики

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Исполняющим обязанности директора московской школы № 57 назначена учитель математики Марина Прозорова. Заявление об увольнении бывшего директора Сергея Менделевича подписано в департаменте образования Москвы. Об этом сообщается на странице школы в сети Facebook.

Прозорова ранее занимала должность учителя математики этой школы.

Пресс-служба департамента образования Москвы не смогла оперативно подтвердить достоверность этого сообщения. Ранее пресс-служба дважды опровергала сообщения школы об увольнении директора, последнее из них появилось 5 сентября.

Скандал со школой начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в сети Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами.

По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе № 57 и ее бывшем учителе истории, который преподавал там более 15 лет и был уволен за месяц до этого.

Позже на сайте школы появилось открытое письмо директора, в котором он признавал, что нужно разобраться в сложившейся ситуации. 2 сентября в школе состоялся педсовет, на котором было принято решение создать в этом учебном заведении комиссию по этике. Некоторые преподаватели покинули собрание в самом начале и объявили о своем уходе из школы.

Школа № 57 в этом году заняла 4-е место в ежегодном рейтинге школ департамента образования Москвы, который формируется на основе результатов учащихся, в том числе их баллов по ЕГЭ и ГИА. С начала выпуска рейтинга в 2011 году она всегда входила в топ лучших школ. Менделевич занимал пост директора школы № 57 более 20 лет.