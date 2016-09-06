"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова, Сергей Павлив/. Масштаб самостроя в 100-метровой прибрежной зоне на черноморских курортах Крыма в пять раз превысил первоначальные оценки властей. По итогам инвентаризации количество таких объектов может достичь 3,5 - 4 тысяч, сообщил сегодня журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Объем бедствий превышает мои прогнозы раз в пять примерно, по самым скромным подсчетам, - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС. - В одной только Алуште 500 объектов (которые имеют признаки самовольного строительства - прим. ТАСС), <…> как только мы коснемся дальше Ялты, Феодосии, Коктебеля и Судака, таких потенциальных объектов будет 3,5 - 4 тысячи".

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Крыма планировало приступить к сносу незаконно возведенных объектов в регионе сразу после инвентаризации 100-метровой полосы в прибрежной зоне. При этом ожидалось, что инвентаризация завершится к 1 сентября. Однако, по словам Аксенова, данная работа продолжается.

"Объем бедствия сумасшедший, - заявил политик. - Боюсь, что возможности бюджета с первого раза и не хватит (все массово снести - прим. ТАСС). Я ожидал, что объем бедствия будет гораздо меньше и мы сможем справиться теми силами, которые будут под рукой".

Точечный снос самостроев уже начался

Аксенов сообщил, что точечный снос самостроев в Крыму по сути уже начался. Речь идет о нестационарных объектах, например о небольших торговых точках. "В принципе, там процесс точечно идет, они (нестационарные объекты - прим. ТАСС) большей частью там (в стометровой прибрежной зоне) уже выявлены", - сказал Аксенов.

Что касается самовольно возведенных капитальных объектов, то тут, по словам главы республики, власти должны определить, по какой форме будет осуществлен снос объектов. "Дальнейшие шаги будут определены юридической группой, она в пятницу уже будет сформирована, - сообщил Аксенов. - То ли это будет через уголовное дело в отношении должностных лиц, и, соответственно, к владельцу будут претензии предъявлены, то ли это будет определенный судебный порядок, а, возможно, единый по итогу федеральный закон".

При этом, глава республики указал, что физически региону сложно будет пройти все судебные процессы по сносу самостроев. "Что такое 5 тысяч дел в суде? Мы их физически не пройдем, - сказал Аксенов. - И не факт, что там везде будут вынесены положительные решения, поэтому хотим одним нормативным актом - или региональным, или федеральным - получить такую возможность".

Ранее власти Крыма просили у федерального правительства на год упростить процедуру сноса незаконных построек, чтобы очистить Черноморское побережье без судебных разбирательств. Сложность ситуации состоит в том, что правоохранители зачастую не могут предъявить претензии подрядчикам, которые при нахождении Крыма в составе Украины получали разрешительные документы, поскольку ущерб был нанесен другому государству.

В июле Аксенов заявлял, что только в зоне Большой Ялты и Большой Алушты насчитывается около 800 объектов, которые потенциально попадают под снос.

Снесут не все

Аксенов заверил, что владельцы некоторых незаконно построенных объектов смогут узаконить свою деятельность. "Не все 100% объектов (признанных самостроями - прим. ТАСС) будут снесены, - заявил глава Крыма. - Объекты, которые не мешают развитию территорий, которые не будут противоречить генеральным планам развития конкретных территорий, владельцы которых платят налоги и готовы легализоваться, в отношении таких объектов могут быть приняты решения, что их оставят". По словам Аксенова, по всем объектам самостроя будут выноситься коллегиальные решения, "абсолютно прозрачные", в присутствии прессы.

"Понимаю, что это проблема, что люди работали, что для многих это источник заработка, все понимаю, но в то же время нужно принять решение - или мы забываем о развитии Республики Крым как курортной территории, и можно забыть о доступе к пляжам и о возможности построить что-то нормальное, или один раз и навсегда мы решим этот вопрос. Да, может быть больно и неприятно, но эту процедуру нужно пройти и получить возможность для развития территорий", - сказал глава Крыма.

Аксенов заверил, что предпринимателям, которые пойдут навстречу властям и сами снесут самовольно возведенные объекты в дальнейшем будет оказана помощь в упрощенной процедуре получения земельных участков для ведения бизнеса. "Тем предпринимателям, которые будут готовы сами сносить, понимая, что нарушен закон, а объект угрожает безопасности, жизни и здоровью людей, не соответствует нормам или препятствует развитию, будем в ручном режиме предоставлять возможность без конкурсных процедур получать земельные участки под развитие, под строительство. Будем заинтересовывать людей в том, что сделать они это (снести самострой - прим. ТАСС) должны самостоятельно", - сказал глава региона. При этом он указал, что если незаконно построенный объект придется сносить за счет государства, то "это будет без всякой пощады".

Аксенов также заявил, что все добросовестные покупатели объектов самостроя могут рассчитывать на компенсацию.