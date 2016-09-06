Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин стал соавтором II тома книги-справочника "Война и мир в терминах и определениях"

Общество
6 сентября, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В книгу вошло около 500 терминов и определений, описано 22 крупнейших предприятия ОПК РФ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Книга "Война и мир в терминах и определениях. Военно-технический словарь" под общей редакцией вице-премьера Дмитрия Рогозина вышла в свет. Это продолжение изданного в 2011 году справочника "Война и мир в терминах и определениях. Военно-политический словарь" было представлено в агентстве ТАСС.

Составителями справочника помимо Рогозина выступили председатель научно-технического совета ВПК РФ, заместитель председателя коллегии ВПК Юрий Михайлов и президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василий Буренок. В подготовке издания также участвовали ведущие российские ученые и эксперты, генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники более 70 ведущих научных и научно-производственных организаций и предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса и Российской академии наук.

В книгу вошло около 500 терминов и определений, описано 22 крупнейших предприятия ОПК РФ. Все они распределены по девяти тематическим главам, посвященных военно-научной и научно-технической политике, научно-техническому заделу ОПК, системе вооружения Российской Федерации, крупнейшим предприятиям ОПК, системе заказов и другим направлениям военного строительства. Словарь также содержит более 170 иллюстраций и фотографии военной техники. Материалы издания не ограничиваются только отечественно тематикой и дают краткую информацию о военно-промышленных концернах и корпорациях США и других ведущих стран НАТО.

Как пояснил один из составителей Юрий Михайлов, "идея создания глоссария родилась у Дмитрия Рогозина год назад". "В книге рассказывается в целом про оборонно-промышленный комплекс РФ, военные структуры, в доступной форме описано то, чем занимаются отечественные оборонные предприятия, как формируется военная политика страны - в общем то, на что тратятся народные деньги", - сказал он. "Также здесь есть интересная информация о военно-техническом сотрудничестве с иностранными коллегами, а отдельная глава посвящена зарубежным предприятиям, таким как Boeing, Lockheed Martin, концернам Великобритании, США и КНР", - сказал председатель научно-технического совета ВПК РФ.

Михайлов добавил, что в перспективе есть планы по переводу издания в электронный вид, для того, чтобы эта информация стала доступна максимально широкому кругу людей, интересующихся вопросами развития оборонной промышленности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама