Первые пять книг серии "Бессмертный полк" выйдут до конца года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Книжный проект "Бессмертный полк", посвященный реальным историям героев Великой Отечественной войны, стартует в издательстве "АСТ". Первые пять книг будут выпущены до конца 2016 года, сообщил журналистам во время презентации проекта президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

"Количество историй, которыми с нами делятся дети и внуки очевидцев событий, достаточно велико, поэтому мы сформировали редакционную коллегию - это уже несколько тысяч историй, и они все продолжают приходить. Сразу все мы издать не сможем, конечно, но для начала будет подготовлено пять книг, которые мы собираемся выпустить тиражом 50 тысяч экземпляров. Они выйдут уже в этом году. А в дальнейшем эту серию хотелось бы продолжить", - рассказал Новиков и добавил, что у издательства на этот проект нет государственные грантов, однако ему хотелось бы надеяться на помощь Министерства образования в работе с распространением книг в школьных библиотеках.

Пока, по его словам, окончательно не определились тематические рамки томов, хотя "предварительно есть идея привязывать каждую книгу серии к географической точке - "Солдаты Москвы", "Солдаты Ленинграда" и так далее". В свою очередь, сопредседатель Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Николай Земцов добавил, что объявлен конкурс среди художников на дизайн обложки серии.

"Пространство памяти, которое сейчас взял на охрану "Бессмертный полк", имеет обыкновение таять и убывать. На наш сайт присылают бесконечное количество историй, и получив эти тысячи историй, мы попытались их классифицировать, создавать рубрики, которые условно можно назвать "дружба", "любовь", "курьезы" и так далее. Эти истории составят основу нашего книжного проекта, который станет неким хранилищем, которое будет восприниматься нашими потомками как правдивое непридуманное наследие и в будущем будет использоваться для создания фильмов и книг о той эпохе", - сказал Земцов.

Он отметил, что "пространство памяти, которое "Бессмертный полк" собирается сохранять, гораздо шире территориальных границ нашего государства, потому что наше ближайшее окружение - страны СНГ - связаны с тем великим наследием прошлого как браться по оружию, поэтому есть надежда, что эта издательская программа будет международной". Книжный проект "Бессмертный полк" будет представлен на Московской международной книжной выставке- ярмарке, открытие которой состоится завтра на ВДНХ.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в ВОВ. Она проводится в День Победы в РФ и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015-го акция официально стала общероссийской. По данным этого года, в ней приняли участие порядка 16 млн жителей России, а также потомки фронтовиков более чем в 50 странах мира.