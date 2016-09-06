В КПРФ предлагают наказывать за оскорбление чувств ветеранов ВОВ по УК

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за оскорбление чувств ветеранов Великой Отечественной войны. Документ размещен в электронной базе документов Госдумы.

В парламенте предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Оскорбление чувств ветеранов Великой Отечественной войны".

По замыслу коммунистов, "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств ветеранов Великой Отечественной войны путем умышленного искажения информации" о войне, надо наказывать штрафом до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов.

Согласно тесту законопроекта, демонтаж, уничтожение или повреждение памятников ВОВ (в том числе не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия) наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В качестве альтернативных мер наказания предлагаются штрафы в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, исправительные работы на срок до одного года, обязательные работы на срок до 360 часов либо принудительные работы на срок до одного года.

За совершение таких действий лицом с использованием служебного положения либо лицом, ранее судимым за аналогичное преступление, а также за оскорбление чувств ветеранов 9 мая (в День Победы в Великой Отечественной войне) авторы предлагают карать штрафом до 3 миллионов рублей. Инициатива также предусматривает штрафы в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.