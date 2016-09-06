Бывшая ведущая Fox News, обвинившая экс-главу канала в домогательствах, получит $20 млн

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская телекомпания Fox News урегулировала исковые претензии экс-ведущей, которая обвинила бывшего главу этого телеканала Роджера Эйлса в домогательствах. Об этом сообщил журнал Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, Fox News, который действовал от имени Эйлса, предложил Гретчен Карлсон $20 млн в обмен на отзыв иска. При этом неизвестно, какую часть от указанной суммы придется выплатить непосредственно Эйлсу, указывает журнал.

Телеканал, согласно договоренности, также принес Карлсон публичные извинения. "Мы приносим искренние извинения за то, что с Гретчен не обращались с должным уважением и достоинством, которых заслуживает она и все наши коллеги", - говорится в заявлении Fox News. При этом, как сообщает Vanity Fair, телекомпания также урегулировала иски еще двух ведущих, обвинивших Эйлса в домогательствах, однако их условия неизвестны.

Глава Fox News был вынужден подать в отставку после того, как две его сотрудницы - Гретчен Карлсон и Мегин Келли - подали на него в суд за домогательства. Так, Карлсон обвинила бывшего шефа в своем увольнении за отказ вступить с ним в связь. Позднее со схожими обвинениями в адрес Эйлса выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос.

76-летний Эйлс основал Fox News в 1996 году и с тех пор бессменно возглавлял его. Этот телеканал считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.