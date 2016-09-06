Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывшая ведущая Fox News, обвинившая экс-главу канала в домогательствах, получит $20 млн

Общество
6 сентября, 17:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Кроме того, телеканал принес публичные извинения Гретчен Карлсон
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская телекомпания Fox News урегулировала исковые претензии экс-ведущей, которая обвинила бывшего главу этого телеканала Роджера Эйлса в домогательствах. Об этом сообщил журнал Vanity Fair со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, Fox News, который действовал от имени Эйлса, предложил Гретчен Карлсон $20 млн в обмен на отзыв иска. При этом неизвестно, какую часть от указанной суммы придется выплатить непосредственно Эйлсу, указывает журнал.

Смотрите также
Роджер Эйлс
СМИ: более десяти женщин обвинили в сексуальных домогательствах экс-главу Fox News

Телеканал, согласно договоренности, также принес Карлсон публичные извинения. "Мы приносим искренние извинения за то, что с Гретчен не обращались с должным уважением и достоинством, которых заслуживает она и все наши коллеги", - говорится в заявлении Fox News. При этом, как сообщает Vanity Fair, телекомпания также урегулировала иски еще двух ведущих, обвинивших Эйлса в домогательствах, однако их условия неизвестны.

Глава Fox News был вынужден подать в отставку после того, как две его сотрудницы - Гретчен Карлсон и Мегин Келли - подали на него в суд за домогательства. Так, Карлсон обвинила бывшего шефа в своем увольнении за отказ вступить с ним в связь. Позднее со схожими обвинениями в адрес Эйлса выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос.

76-летний Эйлс основал Fox News в 1996 году и с тех пор бессменно возглавлял его. Этот телеканал считается влиятельным рупором консерваторов на американском телевидении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама