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Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица

Общество
6 сентября, 17:31 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Частичная трансплантация лица потребовалась Изабель Динуар после того, как во сне ее обезобразила собственная собака-лабрадор, искусавшая женщине губы
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Изабель Динуар

Изабель Динуар

© AP Photo/Francois Mori

ПАРИЖ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Жительница Франции Изабель Динуар, которой в 2005 году впервые в мировой практике была сделана операция по частичной пересадке лица, скончалась в апреле этого года в возрасте 49 лет. Об этом сообщили в Университетском больничном центре (УБЦ) города Амьен, где пациентка проходила лечение.

"В связи с публикацией сообщений относительно госпожи Д., первой в мире пациентки, которой была проведена операция по пересадке лица под руководством профессора Девошеля и его команды 25 ноября 2005 года, УБЦ Амьен-Пикардия подтверждает, что пациентка скончалась 22 апреля в окружении своей семьи", - указано в официальном заявлении клиники.

Как подчеркнули в медицинском учреждении, до сих пор эта информация не предавалась широкой огласке по просьбе родственников умершей, "дабы сохранить их законное право на уединение в эти болезненные моменты". "Госпожа Д. скончалась от последствий продолжительной болезни", - кратко заключили в клинике.

Поводом для этого заявления больницы в Амьене послужила публикация газеты Le Figaro, которой из собственных источников стало известно о смерти Изабель Динуар. "Прошлой зимой она пережила очередное отторжение трансплантата, частично утратив способность управлять губами. Кроме того, курс тяжелых препаратов против отторжения тканей, которые она должна была принимать всю жизнь, способствовал образованию двух раковых заболеваний", - отмечает газета со ссылкой на свои источники.

Частичная трансплантация лица потребовалась Изабель Динуар после того, как во сне ее обезобразила собственная собака-лабрадор, искусавшая женщине губы. Операция, в ходе которой 38-летней пациентке был пересажен весь так называемый "челюстно-лицевой треугольник", включая нос, рот и подбородок, успешно прошла в Амьене 25 ноября 2005 года. Необходимые для пересадки ткани были с согласия его семьи взяты у донора, находившегося в состоянии клинической смерти. Это было первое хирургическое вмешательство подобного рода в мировой медицинской практике.

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