Медведев предложил сделать программу благоустройства дворов общефедеральной

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил сделать программу благоустройства придомовых территорий "Наш двор" общефедеральной. Об этом он заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".

"Можно было бы проект ("Единой России") "Наш двор" (который уже реализуется в регионах) вывести уже на федеральный уровень и продолжить его вместе с регионами, вместе с муниципалитетами", - предложил глава кабмина.

Медведев, который является председателем "Единой России", отметил, что сфера ЖКХ в целом "должна быть максимально прозрачной, чтобы все люди видели, на что тратятся деньги, чтобы повышение тарифов не вызывалось просто желанием заработать соответствующей организацией, а вело к росту качества услуг".

По словам премьера, благоустроенные дворы "формируют среду общения", и эта проблема актуальна для большинства россиян, так как две трети из них живут в многоквартирных домах. "Это пространство должно быть уютным, понятным, комфортным, где можно было бы с удовольствием пообщаться, отдохнуть", - уверен он.

О жилье и школах

Медведев заявил, что в стране будут продолжены программы строительства жилья и школ. "Мы программу (обеспечения комфортным жильем) продолжаем, стимулируем строительство нового жилья, развитие ипотечного рынка, переселением из аварийного жилья - примерно половина из того, что было намечено на период до конца 2017 года, уже выполнено", - сказал председатель правительства.

При этом Медведев отметил, что "очень важным является сохранение темпов такой работы, несмотря на проблемы в экономике, очень важно будет продолжить стройки и ремонты, которые мы в настоящий момент осуществляем".

Говоря о проблемах образования, Медведев констатировал, что успешно решена задача обеспечить местами в детских садах малышей старше трех лет, введено 5,5 тыс. новых детских садов. "В настоящий момент очередь отсутствует, это хороший результат, но это не значит, что дошкольное образование должно остановиться - будем решать вопрос по ясельным группам", - заверил глава кабмина. По его словам, в регионах уже развернута такая работа. Также Медведев подчеркнул, что усилия сосредоточены на строительстве новых школ. "На программу в этом году уже выделено 25 млрд рублей, в ближайшие года суммы потребуются не менее значительные, нужно смотреть, чтобы эта программа была развернута по всем регионам", - указал премьер.