Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев предложил сделать программу благоустройства дворов общефедеральной

Общество
6 сентября, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
По словам премьера, благоустроенные дворы "формируют среду общения", и эта проблема актуальна для большинства россиян, так как две трети из них живут в многоквартирных домах
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил сделать программу благоустройства придомовых территорий "Наш двор" общефедеральной. Об этом он заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".

"Можно было бы проект ("Единой России") "Наш двор" (который уже реализуется в регионах) вывести уже на федеральный уровень и продолжить его вместе с регионами, вместе с муниципалитетами", - предложил глава кабмина.

Медведев, который является председателем "Единой России", отметил, что сфера ЖКХ в целом "должна быть максимально прозрачной, чтобы все люди видели, на что тратятся деньги, чтобы повышение тарифов не вызывалось просто желанием заработать соответствующей организацией, а вело к росту качества услуг".

По словам премьера, благоустроенные дворы "формируют среду общения", и эта проблема актуальна для большинства россиян, так как две трети из них живут в многоквартирных домах. "Это пространство должно быть уютным, понятным, комфортным, где можно было бы с удовольствием пообщаться, отдохнуть", - уверен он.

О жилье и школах

Медведев заявил, что в стране будут продолжены программы строительства жилья и школ. "Мы программу (обеспечения комфортным жильем) продолжаем, стимулируем строительство нового жилья, развитие ипотечного рынка, переселением из аварийного жилья - примерно половина из того, что было намечено на период до конца 2017 года, уже выполнено", - сказал председатель правительства. 

При этом Медведев отметил, что "очень важным является сохранение темпов такой работы, несмотря на проблемы в экономике, очень важно будет продолжить стройки и ремонты, которые мы в настоящий момент осуществляем".

Говоря о проблемах образования, Медведев констатировал, что успешно решена задача обеспечить местами в детских садах малышей старше трех лет, введено 5,5 тыс. новых детских садов. "В настоящий момент очередь отсутствует, это хороший результат, но это не значит, что дошкольное образование должно остановиться - будем решать вопрос по ясельным группам", - заверил глава кабмина. По его словам, в регионах уже развернута такая работа. Также Медведев подчеркнул, что усилия сосредоточены на строительстве новых школ. "На программу в этом году уже выделено 25 млрд рублей, в ближайшие года суммы потребуются не менее значительные, нужно смотреть, чтобы эта программа была развернута по всем регионам", - указал премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Президент МОК впервые за 32 года не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
6
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными России и Ганы
7
В России создается самолет с лазерным оружием
Темы дня
Реклама