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Россиянин Юрий Лугвин награжден киргизской медалью за спасение людей во время пожара

Общество
6 сентября, 18:16 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Во время произошедшего 27 августа пожара в типографии в Москве погибли 17 человек, 14 из которых были гражданами Киргизии. 11 человек удалось спасти, в том числе с помощью 24-летнего Лугвина
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БИШКЕК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. МЧС Киргизии наградило гражданина России Юрия Лугвина ведомственной медалью за предпринятые им во время пожара в московской типографии "Печатный экспресс" действия по спасению людей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Медаль "За отвагу на пожаре" Лугвину вручил лично министр по чрезвычайным ситуациям нашей республики Кубатбек Боронов", - говорится в сообщении. При этом руководитель министерства отметил, что в экстремальной ситуации Лугвин проявил "мужество и самоотверженность". "Этот отважный и благородный поступок навсегда останется в сердцах людей и станет ярким примером храбрости и человечности", - приводит пресс-служба слова Боронова.

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Во время произошедшего 27 августа пожара в типографии "Печатный экспресс" погибли 17 человек, 14 из которых были гражданами Киргизии. В основном это молодые девушки в возрасте до 25 лет. Во время пожара 11 человек удалось спасти, в том числе с помощью 24-летнего Лугвина.

По приглашению киргизской стороны, россиянин на днях прибыл в Бишкек, а затем и в Иссык-Кульскую область республики, где в качестве почетного гостя он принимает участие во вторых Всемирных играх кочевников.

Ранее глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев поручил правительству республики найти всех людей, кто помогал пожарным спасать из огня работников типографии и по возможности их поощрить.

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