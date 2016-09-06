Во Франции в возрасте 113 лет скончалась самая пожилая жительница республики

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ПАРИЖ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Самая пожилая француженка Элизабет Колло ушла из жизни в возрасте 113 лет. Как сообщили местной газете Le Dauphine Libere ее родственники, долгожительница скончалась в городе Эшироль на востоке страны.
"Мы покормили ее около 13:15, после этого она заснула и потом ушла из жизни", - рассказали в семье.
Колло родилась 21 июня 1903 года в городе Андело-Бланшвиль в департаменте Верхняя Марна на востоке Франции. Пережив две мировые войны, она воспитала шестерых детей и застала появление на свет 11 внуков, 24 правнуков и пяти праправнуков. По словам родных, до последних лет жизни женщина сохраняла бодрость духа и больше всего любила совершать поездки на машине по окрестностям, куда ее регулярно вывозили дети.