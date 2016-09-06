Путин: в школы необходимо вернуть врачей и медицинские кабинеты

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в школы необходимо вернуть врачей и медицинские кабинеты. "Эта тема настолько важна, что ее вполне не только можно, но и нужно в законодательных актах отразить, над этим нужно как следует поработать чисто профессионально", - указал глава государства на встрече с членами фракции "Единая Россия".

Путин напомнил, что сейчас "медицинские кабинеты, по закону, должны предоставляться школами бесплатно, безвозмездно медицинским учреждениям, вся остальная деятельность отрегулирована не законами, а подзаконными актами, точнее - приказами Минздрава, которые регламентируют деятельность врача".

По мнению президента, "очень хорошо, что "Единая Россия" привлекает профессионалов". "Конечно, для того, чтобы работать над проектами законов, нужно быть еще и профессиональным законодателем, это отдельная работа, очень сложная, но чтобы качественно работать над отраслевыми законами, нужно быть специалистом в отрасли", - пояснил он.

Глава государства назвал проблему сохранения детского здоровья "чрезвычайно важной". "У нас есть здесь динамика определенная: с 2010 года улучшились показатели по здоровью школьников до 15 лет и ухудшились показатели по здоровью школьников с 15 до 18 лет", - сказал Путин. На его взгляд, это связано с возрастом и двигательной активностью.