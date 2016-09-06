Путин: граждане должны получать социальные блага по единому стандарту во всех регионах РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бюджетная обеспеченность всех регионов должна оставаться ровной, чтобы граждане могли получать одинаковые социальные блага по всей территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с активом "Единой России", комментируя жалобу кандидата в Госдуму из Астраханской области на перераспределение средств между регионами.

"Мы же работаем в интересах всей страны и должны выравнивать бюджетную обеспеченность с тем, чтобы наш гражданин, где бы он ни проживал, в какой бы точке нашей огромной России он ни родился, ни вырос, ни работал и ни растил бы детей, чтобы он понимал, что он живет в едином экономическом пространстве и социальные блага он получает по единому стандарту", - подчеркнул Путин.

По его словам, добиться этого другим способом, кроме как распределением ресурсов от регионов-доноров в пользу территорий, нуждающихся в поддержке, в настоящее время практически невозможно. "Это касается не только регионов, это касается и отраслей производства", - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что такие вопросы нужно рассматривать индивидуально по каждому региону с конкретными цифрами на руках. Президент согласился посмотреть, "что мы можем сделать для Астрахани дополнительно".

Преобразование Астрахани

"Вообще Астрахань за последнее время преобразилась, просто, вы знаете, любо-дорого посмотреть", - продолжил Путин. Президент отметил, что при первом посещении этого города он пришел к выводу о необходимости кардинально менять в нем ситуацию, так как Астрахань находилась в депрессивном состоянии, "без слез смотреть было невозможно".

Сейчас экономика этого региона поменялась, доходов стало больше, есть и помощь федерального центра, констатировал Путин. "И губернатор достаточно активный у вас человек, эффективно работает", - заключил глава государства.