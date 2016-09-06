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Путин назвал главными задачами в Крыму ремонт дорог и реставрацию объектов культуры

Общество
6 сентября, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Президент отметил, что уделит особое внимание расходованию выделяемых на это денег
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал первоочередными задачами в Крыму ремонт дорог и реставрацию объектов культуры. При этом глава государства пообещал внимательно следить, как расходуются выделяемые на это деньги.

Крым был обескровлен

"Предыдущие десятилетия мало внимания уделялось этой территории (Крыму), когда она находилась в составе другого государства (Украины), более того, - я это точно знаю, потому что общался со своими коллегами, да и сейчас с некоторыми продолжаю общаться - из Крыма вынимались ресурсы и направлялись в другие территории, Крым обескровливали из года в год", - сказал Путин на встрече с членами "Единой России" и экспертами.

По его оценке, "по очень многим направлениям - по здравоохранению, дорожной сети, образованию - очень много нужно будет сделать".

Дорожное строительство под контроль

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Будущим депутатам Госдумы глава государства рекомендовал поставить под особый контроль дорожное строительство в Крыму. "Кроме магистральных путей, транспортных развязок, мостов, большой дороги, которую мы планируем строить от Керчи до Симферополя и дальше на Севастополь, несколько больших транспортных ответвлений", - перечислил планы дорожного строительства Путин. Он напомнил, что из федерального бюджета недавно было выделено 5 млрд рублей на внутреннюю дорожную сеть Крыма и Севастополя.

"В некоторых местах там дороги просто обваливаться начали, в море сваливаться", - пояснил президент, назвав такую ситуацию "результатом недофинансирования прошлых лет".

"Мы внимательным образом будем следить, как эти денежные средства расходуются, как они осваиваются", - предупредил Путин.

Культурное наследие

Президент обратил внимание, что отдельные ресурсы выделяются дополнительно на реставрацию объектов культуры.

"Объекты культуры Крыма - это общероссийское достояние, которое создавалось веками: там и Айвазовский, и Чехов, и Куприн, там весь цвет российской культуры, на произведениях которых мы все воспитывались целыми поколениями и воспитываться будут наши дети и внуки", - подчеркнул Путин.

Прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая участвует в избирательной кампании от "Единой России", поблагодарила главу государства за то, что Крым возвращен в состав России. "И крымчанам, и севастопольцам спасибо за то, что вы такие, какие есть, это очень хорошая прививка патриотизма, сплоченности для всей страны", - ответил президент.

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