Самое высокое колесо обозрения в Европе установят на ВДНХ в Москве в 2018 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Самое высокое в Европе колесо обозрения планируется открыть в южной части ВДНХ в Москве в 2018 году. Как сообщили в пресс-службе выставочного комплекса, инвестором и застройщиком проекта выступает группа компаний "Регионы".

"Группа компаний "Регионы" выступит инвестором строительства на ВДНХ колеса обозрения, высота которого составит 140 метров с предварительным бюджетом 12 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе. Комплекс общей площадью 6,9 га разместится со стороны Южного входа ВДНХ, здесь можно будет погулять по просторному крытому променаду, посетить кинотеатр-мультиплекс, перекусить в ресторанах или кафе.

"Реализация этого проекта будет проходить на средства инвестора",- подчеркнули в пресс-службе.

Гигантское колесо обозрения будет с 30 закрытыми кабинами, каждая вместимостью 20 человек, в том числе три повышенной комфортности. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов. Для комфорта посетителей кабинки будут оборудованы системой охлаждения и обогрева воздуха, поэтому колесо будет работать круглый год в любую погоду.

Единовременно колесо сможет вмещать 600 человек, полный оборот аттракцион будет совершать за 25 минут, за час аттракцион сможет посетить 1620 человек. Перед посещением для всех гостей будет транслироваться 4D-фильм об истории создания аттракциона. В кабинах будет присутствовать экскурсовод, который сможет ответить на все вопросы посетителей.

Как подчеркнули в пресс-службе, колесо обозрения будет находиться вне границ объекта культурного развития федерального значения достопримечательного места ВСХВ - ВДНХ - ВВЦ.