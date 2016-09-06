Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор "рыжего Иванушки" опроверг информацию о его госпитализации

Общество
6 сентября, 21:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Олег Головко заверил, что с Андреем Григорьевым-Аполлоновым все в порядке
Материал из 1 страницы
Андрей Григорьев-Апполонов

Андрей Григорьев-Апполонов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Концертный директор группы "Иванушки International" Олег Головко опроверг информацию о госпитализации солиста коллектива Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом он сообщил ТАСС.

"Информация о его госпитализации неправильная. С ним все в порядке, у нас все хорошо", - сказал директор.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Андрея Григорьева-Апполонова в одну из столичных клиник. Согласно сообщениям СМИ, певец жаловался на боли в сердце.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
2
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
5
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
6
Сборная России по футболу обыграла команду Ганы в рамках подготовки к ЧМ-2018
7
Тимошенко назвала выступление Порошенко в Раде долгим и невнятным
Темы дня
Реклама