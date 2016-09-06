Директор "рыжего Иванушки" опроверг информацию о его госпитализации

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Концертный директор группы "Иванушки International" Олег Головко опроверг информацию о госпитализации солиста коллектива Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом он сообщил ТАСС.

"Информация о его госпитализации неправильная. С ним все в порядке, у нас все хорошо", - сказал директор.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Андрея Григорьева-Апполонова в одну из столичных клиник. Согласно сообщениям СМИ, певец жаловался на боли в сердце.