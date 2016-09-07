Сенат США заблокировал проект о выделении средств на борьбу с вирусом Зика

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Демократам в Сенате Конгресса США во вторник удалось заблокировать предложенный республиканцами законопроект о выделении $1,1 млрд на борьбу с вирусом Зика. Текст даже не дошел до финального голосования, его авторы не смогли набрать 60 голосов для того, чтобы прекратить его обсуждение.

Главная претензия Демпартии к данной инициативе заключается в том, что предложенной суммы, по ее мнению, будет недостаточно. Ранее Белый дом затребовал на эти цели $1,9 млрд. "Тяжело объяснить, почему, несмотря на их же собственные просьбы о финансировании, демократы в Сенате решили заблокировать законопроект, который помог бы обезопасить беременных женщин и их детей от Зики", - прокомментировал ситуацию лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.

Ожидается, что теперь стороны приступят к обсуждению уже совместного документа о финансировании усилий по борьбе с данным заболеванием. Пока же администрации приходится заимствовать на эти цели деньги из фондов на борьбу с лихорадкой Эбола.

О вирусе Зика © EPA/Marcelo Sayao Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика у беременных приводит к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия: значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.



К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.