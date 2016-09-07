Сенат США заблокировал проект о выделении средств на борьбу с вирусом Зика

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ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Демократам в Сенате Конгресса США во вторник удалось заблокировать предложенный республиканцами законопроект о выделении $1,1 млрд на борьбу с вирусом Зика. Текст даже не дошел до финального голосования, его авторы не смогли набрать 60 голосов для того, чтобы прекратить его обсуждение.
Главная претензия Демпартии к данной инициативе заключается в том, что предложенной суммы, по ее мнению, будет недостаточно. Ранее Белый дом затребовал на эти цели $1,9 млрд. "Тяжело объяснить, почему, несмотря на их же собственные просьбы о финансировании, демократы в Сенате решили заблокировать законопроект, который помог бы обезопасить беременных женщин и их детей от Зики", - прокомментировал ситуацию лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл.
Ожидается, что теперь стороны приступят к обсуждению уже совместного документа о финансировании усилий по борьбе с данным заболеванием. Пока же администрации приходится заимствовать на эти цели деньги из фондов на борьбу с лихорадкой Эбола.