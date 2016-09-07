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Патриарх Кирилл впервые совершил литургию в столице Чукотки

Общество
7 сентября, 5:59 UTC+3 АНАДЫРЬ АНАДЫРЬ 7, сентября. /ТАСС
После литургии он подарил кафедральному собору Чукотской епархии икону Богородицы
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АНАДЫРЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Троицком кафедральном соборе Анадыря и призвал жителей региона хранить традиционные для православия представления о нравственности, добре и зле, чтобы не стать "носителями чужого ярма". Первый в истории визит патриарха в столицу Чукотки собрал в храме и у его стен около тысячи человек.

"Для всех нас существуют чужие идеи, чужой опыт, который может стать чужим ярмом. Чужое ярмо - это то, что противоречит богом данной нравственной природе человека", - сказал патриарх.

По его словам, сама способность людей разных культур с детства различать добро и зло и творить справедливый суд должна быть для сомневающихся доказательством существования бога, вложившего в человека эту способность. Однако зачастую сегодня в условиях глобализации людям навязываются чуждые представления о нравственности, размывающие границы между добром и злом, подчеркнул патриарх.

"Когда грех представляется как святость, зло - как добро, человек теряет отличие от животного, разрушает вложенную богом в его душу и разум программу... Можно и нужно говорить людям праведные слова, помогая им расти. Но величайший грех, когда распространяются мысли и слова, разрушающие нравственную природу человека, - тогда мы становимся носителями чужого ярма", - подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Он отметил также важное значение и красоту Чукотки. "О таких местах, как Чукотка, можно говорить, что здесь начинается родина - здесь встает солнце. И здесь должна очень интенсивно развиваться религиозная жизнь людей, должна совершаться молитва, которая распространяется затем на всю Россию и весь мир. Эта молитва должна быть первой не только по географическому расположению этого храма, но и по силе убеждения, по красоте духовной", - заявил патриарх.

После литургии он подарил кафедральному собору Чукотской епархии икону Богородицы. Икона Неопалимая купина с патриаршим благословением была передана сотрудникам главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу, присутствовавшим на богослужении. В соборе присутствовал также губернатор Чукотки Роман Копин.

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