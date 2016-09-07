Директор института и два его зама уволены в Кемерове из-за фото полуголых первокурсников

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Три руководящих сотрудника института истории, государственного управления и международных отношений Кемеровского госуниверситета (КемГУ) уволены после публикации в интернете фотографий первокурсников-историков, которые оказались почти полностью раздетыми на посвящении в студенты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КемГУ.

Опубликованные снимки вызвали большой общественный резонанс и активно обсуждаются в соцсетях, в университете проводится служебная проверка. "Служебная проверка будет завершена не позднее 9 сентября. Уволены два заместителя директора института истории, государственного управления и международных отношений", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщил ТАСС источник, знакомый ситуацией, во вторник был уволен директор института Константин Юматов. В среду в КемГУ подтвердили данную информацию.

Вместе с тем в пресс-службе вуза опровергли появившуюся в сети информацию о готовящемся отчислении первокурсников. "Отчисления первокурсников не будет", - сказала собеседница агентства.