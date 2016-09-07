По Тверской улице Москвы пустят троллейбусы, способные ездить автономно

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московские власти планируют пустить по Тверской улице в столице троллейбус на автономном ходу.

Об этом сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Пятнадцать километров без подключения

"Уже осенью мы вернем троллейбус на Тверскую улицу - на маршрут Т1. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые поедут по этому маршруту, будут способны проходить по 15 километров без подключения к контактной сети", - сообщил Михайлов в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии.

По словам гендиректора, прежде трасса этого маршрута не доходила до конца Тверской, а троллейбус поворачивал на Бульварное кольцо и лишь затем выезжал на Большой Каменный мост. "Теперь же он будет идти через всю Тверскую улицу, потом по Кремлевскому кольцу до Большого Каменного моста по новой выделенной полосе", - уточнил Михайлов.

Он пояснил, что троллейбус с увеличенным автономным ходом может проходить даже на тех участках улиц, где нет контактной сети. "Он оснащен батареей, которая подзаряжается в тех местах, где контактная сеть есть. Мы заказали 12 таких машин. Компания-изготовитель должна начать поставку в сентябре", - отметил гендиректор.

Центр города новые троллейбусы будут пересекать автономно. "Фактически это эксперимент. Нужно оценить, как такой транспорт справится с работой в Москве, учитывая климатические особенности и столичный трафик", - отметил Михайлов.

Ранее на Тверской в рамках программы "Моя улица" были демонтированы троллейбусные сети и пущены автобусы.

Сняли лишь 1% контактной сети

При этом, по словам Михайлова, московские власти не ставят себе цель заменить троллейбусные маршруты на автобусные. Как подчеркнул генеральный директор "Мосгортранса", в городе демонтировали лишь один процент контактной сети, а троллейбусы, которые до демонтажа проводов ходили на этих участках улиц, были перенаправлены на другие маршруты, где контактная сеть есть.

"Несмотря на опасения горожан, у нас не было ни одной жалобы от людей, которые этими маршрутами пользуются ежедневно. Никто не сказал: "Мне стало плохо, я в новом автобусе себя чувствую неуютно, некомфортно, верните мне мой старый троллейбус". Наоборот, у нас большое количество обращений и просьб по поводу замены троллейбусов на автобусы в других частях города. Однако еще раз повторяю, что все эти сообщения о ликвидации были неправдой", - сказал Михайлов.

Для Москвы соберут 90 троллейбусов

Он уточнил, что до конца 2017 года Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод, филиал ГУП "Мосгортранс", планирует собрать 90 троллейбусов для работы на московских маршрутах. Кроме того, запланирована большая программа по развитию и обновлению трамваев в Москве. "До конца 2018 года будет закуплено 300 тридцатиметровых трамваев. Поменяется облик городского трамвая и восприятие пассажирами этого вида общественного транспорта", - сказал Михайлов.

Он также добавил, что водители троллейбусов, чьи маршруты заменены на автобусные, продолжают работать на других троллейбусных маршрутах города. Кроме того, есть специальная программа переобучения и водитель троллейбуса может выбрать тот вид транспорта, который ему больше нравится. "Поэтому программа переобучения и получения дополнительной квалификации очень востребована. Многие водители трамвая или троллейбуса получают права водителя автобуса, водители автобуса - права водителя троллейбуса или трамвая", - пояснил Михайлов.

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