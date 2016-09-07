ВОЗ: риск заражения вирусом Зика не является нулевым

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающиеся защиты от заражения вирусом Зика половым путем, стали более строгими. 6 сентября она внесла в них коррективы: мужчинам и женщинам, вернувшимся из стран и регионов, где имеются случаи передачи этого вируса, она советует в течение шести месяцев воздерживаться от интимной близости или "практиковать безопасные половые отношения".

"Эта рекомендация относится как мужчинам, так и к женщинам, есть у них симптомы Зики или нет", - отмечает ВОЗ в распространенном в Женеве сообщении для прессы. Подчеркивается, что прежние рекомендации ВОЗ от 7 июня отныне изменены. В них речь шла о том, что мужчинам, посетившим районы, где отмечена передача вируса Зика, но не имеющим симптомов заражения, следует "практиковать безопасные половые отношения или воздержание по меньшей мере в течение 8 недель".

По данным ВОЗ, случаи передачи вируса Зика зафиксированы в 72 государствах и территориях. С февраля 11 стран заявили о наличии свидетельств передачи вируса от человека к человеку, а власти 20 государств и территорий проинформировали ВОЗ о том, что ими выявлены случаи микроцефалии или других отклонений в развитии центральной нервной системы в связи с заражением Зикой.

Особое внимание ВОЗ уделяет сейчас Бразилии. Риск заражения вирусом Зика во время Паралимпийских игр в Рио-де- Жанейро (7-18 сентября) мал, но он не равен нулю. Об этом заявил 6 сентября на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. "Как мы это делали в случае с Олимпийскими играми (5-21 августа), ВОЗ оценивает индивидуальные риски, касающиеся и Паралимпиады, - сказал он. - Риск для путешествующих и спортсменов - низкий, но он не нулевой".

"Мы напоминаем, что Зика может оказывать серьезное влияние на утробный плод у женщин, которые были инфицированы во время беременности, и поэтому мы вновь советуем беременным женщинам не посещать Бразилию или какую- либо другую область, где сейчас имеется передача вируса Зика", - отметил официальный представитель. ВОЗ рекомендует путешественникам, включая спортсменов, зрителей и журналистов, принимать меры предосторожности во время пребывания в Бразилии и, в частности, носить одежду предпочтительно белого цвета, которая максимально прикрывает тело, а также применять во время сна противомоскитные сетки.

"Мы работаем с Министерством здравоохранения, поэтому работники здравоохранения и сектор охраны здоровья будут находиться в повышенной готовности, особенно в отношении болезни Зика", - указал Язаревич. Если после возвращения на родину у посетивших Бразилию людей будет обнаружен вирус Зика, то, по его словам, в этом "не будет ничего неожиданного". ВОЗ продолжает мониторинг риска передачи вируса Зика в Бразилии и других местах, и "обновляет свои рекомендации, как только появляются новые свидетельства".

Зике было посвящено состоявшееся 1 сентября в Женеве четвертое заседание чрезвычайного комитета ВОЗ: эксперты поблагодарили Бразилию за "успешное осуществление надлежащих мер в области общественного здравоохранения во время Олимпийских игр". Они подчеркнули, что до настоящего времени "нет сведений о подтвержденных случаях Зики среди лиц, посетивших Игры". Отсутствие таких случаев, по мнению экспертов, доказывает, что не существует повышенной угрозы заражения для спортсменов, которые будут участвовать в Паралимпийских играх.

При этом комитет подтвердил, что Паралимпиаде в Рио-де- Жанейро ВОЗ уделит пристальное внимание и окажет техническую поддержку Министерству здравоохранения Бразилии, чтобы Игры "были настолько безопасными, насколько это возможно".

Переносчиком вируса Зика является комар Aedes aegypti, вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе. ВОЗ 1 февраля признала распространение вируса чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. На заседании 1 сентября комитет ВОЗ по Зике оставил в силе режим чрезвычайной ситуации.

Ученые полагают, что вирус вызывает у беременных различные отклонения в развитии плода, наиболее тяжелым из них считается микроцефалия (значительное уменьшение размера черепа, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом).