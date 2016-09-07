Агентство AFP открыло представительство в столице КНДР

ПХЕНЬЯН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Агентство AFP открыло свое представительство в столице КНДР в соответствии с соглашением, подписанным ранее в этом году с Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В церемонии открытия участвовал руководитель AFP Эмануэль Хоог, который встретился с генеральным директором ЦТАК Ким Чон Гваном.

Уже много десятков лет в КНДР на постоянной основе функционируют представительства ТАСС и китайского информагентства Синьхуа. В республике также представлены журналисты газеты "Жэньминь жибао" (органа ЦК Коммунистической партии КНР), а также центрального китайского телевидения.

В сентябре 2006 года в Пхеньяне было открыто представительство японского агентства Киодо, в январе 2012 года бюро американского агентства. В представительствах Киодо и Ассошиэйтед Пресс работают северокорейские журналисты.