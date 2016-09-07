Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госсистема наблюдения за состоянием окружающей среды будет создана в НАО

Общество
7 сентября, 9:49 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 7, сентября. /ТАСС
Специалисты проведут мониторинг за состоянием водоохранных объектов, зон подтопления и берегов
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Государственная система наблюдения за состоянием окружающей среды в наиболее уязвимых местах, в частности на нефтепромыслах, заработает в Ненецком автономном округе (НАО) в ноябре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе администрации НАО.

"Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО заключил контракт на создание системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории округа и разработку программного обеспечения мониторинга", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что стоимость контракта составила 2,4 млн рублей. Конкурс выиграла московская компания "Экосистема инжиниринг".

"Согласно контракту, до конца ноября компании должна выполнить весь объем работ, результатом которых станет создание комплексной программы регионального компонента системы государственного мониторинга экологической ситуации на всей территории округа", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что подрядчик определит территории, подверженные техногенному воздействию, в том числе вследствие разведки и разработки месторождений углеводородного сырья. Также специалисты проведут мониторинг за состоянием водоохранных объектов, зон подтопления и берегов. "Особое внимание уделят тем населенным пунктам, где сохраняется угроза обрушения берегов (Несь, Великовисочное, Индига). Кроме того, исследовательская работа включает наблюдение за популяцией диких животных", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в профильном департаменте, на основании полученных данных будет выстраиваться дальнейшая работа в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на территории НАО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
16
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариума
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор института КемГУ и два его зама уволены из-за фото полуголых первокурсников
2
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
В Дагестане уничтожены четыре боевика
5
Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа
6
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
7
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
Темы дня
Реклама