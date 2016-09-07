Госсистема наблюдения за состоянием окружающей среды будет создана в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Государственная система наблюдения за состоянием окружающей среды в наиболее уязвимых местах, в частности на нефтепромыслах, заработает в Ненецком автономном округе (НАО) в ноябре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе администрации НАО.

"Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО заключил контракт на создание системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории округа и разработку программного обеспечения мониторинга", - сказали в пресс-службе. Там уточнили, что стоимость контракта составила 2,4 млн рублей. Конкурс выиграла московская компания "Экосистема инжиниринг".

"Согласно контракту, до конца ноября компании должна выполнить весь объем работ, результатом которых станет создание комплексной программы регионального компонента системы государственного мониторинга экологической ситуации на всей территории округа", - отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что подрядчик определит территории, подверженные техногенному воздействию, в том числе вследствие разведки и разработки месторождений углеводородного сырья. Также специалисты проведут мониторинг за состоянием водоохранных объектов, зон подтопления и берегов. "Особое внимание уделят тем населенным пунктам, где сохраняется угроза обрушения берегов (Несь, Великовисочное, Индига). Кроме того, исследовательская работа включает наблюдение за популяцией диких животных", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили в профильном департаменте, на основании полученных данных будет выстраиваться дальнейшая работа в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на территории НАО.