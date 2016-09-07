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Правительство создаст координационный совет ветеранских организаций при комитете "Победа"

Общество
7 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Вице- премьер Дмитрий Рогозин отметил, что необходимо вовлекать новые поколения ветеранов в общественно значимую работу по патриотическому воспитанию молодежи, передаче профессионального опыта
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выступило с инициативой создать координационный совет ветеранских организаций при комитете "Победа". Об этом сообщил вице- премьер Дмитрий Рогозин в ходе заседания комитета.

"По поручению президента правительством России подготовлены предложения по созданию координационного совета ветеранских организаций при комитете "Победа", - сказал он. - Эти предложения доложены президенту".

По словам вице-премьера, в случае согласия главы государства, это положение протокола будет утверждено. "Первое организационное заседание предлагаю провести до конца ноября текущего года", - выступил с инициативой Рогозин.

Он напомнил, что комитету "Победа" поручено решить ряд задач в рамках реализации государственной политики в отношении ветеранов. "Активное участие ветеранов в общественной жизни - это особенность, которой мы привыкли гордиться. Сложилась она благодаря авторитету и заслугам прежде всего ветеранов Великой Отечественной войны, - отметил зампред правительства. - И мы с вами обязаны обеспечить преемственность этой традиции". Он добавил, что необходимо вовлекать новые поколения ветеранов в общественно значимую работу по патриотическому воспитанию молодежи, передаче профессионального опыта.

"Предполагается, что более широкое участие ветеранов боевых действий, военной службы и труда в этой работе будет содействовать их общественной самореализации, актуализации гражданской позиции, укрепит авторитет старшего поколения и межпоколенческие связи, - заключил Рогозин. - Такую работу комитет может выполнять только в тесном взаимодействии с ветеранским сообществом". Он пригласил всех представителей ветеранских организаций принять участие в работе новой площадки и направить предложения по планам работы создаваемого координационного совета.

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