Рогозин: 89% россиян считают патриотизм важным фактором развития страны

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян убеждены, что патриотизм - это важная составляющая развития страны и только 2% не испытывают патриотических чувств. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе заседания комитета "Победа". Результаты соответствующего опроса представлены в докладе "О задачах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации".
"На мой взгляд, опрос дал очень интересные результаты, - отметил Рогозин. - Так, 89% респондентов считают, что патриотизм граждан является важным фактором для развития страны. Около 60% населения оценивают уровень патриотизма в своем ближайшем окружении как "высокий" и "скорее высокий". Лишь 2% опрошенных заявляют, что не испытывают никаких патриотических чувств".
По его словам, опрос также показал очень высокий уровень личного участия людей в различной деятельности патриотической направленности. Например, участие в акции "Бессмертный полк", использование патриотической символики: флагов, георгиевских ленточек, наклеек на автомобили и т.д.
"Но самое интересное и поучительное - то, как люди оценивают влияние и роль государства и общества в воспитании патриотических чувств, - подчеркнул вице- премьер. - Согласно данным опроса, на формирование патриотических чувств у самих респондентов в большей степени повлияли семья (68,8%) и учебные заведения (42,6%)". Органы государственной власти при этом заняли последнее место в рейтинге - всего 8,6%. Тем не менее, люди в значительной степени связывают свои ожидания в вопросах формирования патриотических чувств с деятельностью государственных структур, отметил Рогозин.