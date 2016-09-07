Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МГУ лидирует почти по всем направлениям подготовки по версии рейтинга "Эксперт РА"

Общество
7 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
При составлении рейтинга учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова занял первое место по пяти из семи направлений подготовки среди вузов по версии рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). Ежегодное исследование "Рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям" опубликовано в среду.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по-прежнему занимает первую строчку в списках по направлениям "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Экономика и управление", "Математика и естественные науки", "Информационные технологии", "Гуманитарные и социальные направления". По направлению "Технические науки, инжиниринг и технологии" рейтинг возглавил МГТУ имени Н. Э. Баумана, по направлению "Медицина" - Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова.

"Московский университет занял лидирующие позиции в рейтинге как по техническим, так и по гуманитарным направлениям. В то же время мы продолжаем развивать направление "Медицина", - сказал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Он уточнил, что медицинский кластер МГУ включает в себя медицинский научно-образовательный центр и факультет фундаментальной медицины. Впервые в России медицина представлена подобным образом в классическом университете. После того как в 30-е годы медицинский факультет Московского университета был выделен в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, в МГУ не было медицины. Вернуть факультет получилось в 1992 году, а в 2008-м был построен уникальный медицинский центр, оснащенный оборудованием, позволяющим каждому учащемуся в реальном времени участвовать в сложнейших хирургических операциях.

"По итогам приемной кампании 2016 года средний балл ЕГЭ у поступающих на факультет - один из самых высоких в Московском университете. Он составил 95 баллов", - указал Садовничий.

При составлении рейтингов RAEX ("Эксперт РА") учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, представители компаний-работодателей, а также студенты и выпускники. Общее количество респондентов превысило 60 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков напомнил о принципе взаимности после введения США новых санкций
2
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
3
Два украинца пытались незаконно пересечь границу в Крыму
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Путин не планирует встреч с Порошенко
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
Темы дня
Реклама