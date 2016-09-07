МГУ лидирует почти по всем направлениям подготовки по версии рейтинга "Эксперт РА"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова занял первое место по пяти из семи направлений подготовки среди вузов по версии рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА"). Ежегодное исследование "Рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям" опубликовано в среду.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по-прежнему занимает первую строчку в списках по направлениям "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Экономика и управление", "Математика и естественные науки", "Информационные технологии", "Гуманитарные и социальные направления". По направлению "Технические науки, инжиниринг и технологии" рейтинг возглавил МГТУ имени Н. Э. Баумана, по направлению "Медицина" - Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова.

"Московский университет занял лидирующие позиции в рейтинге как по техническим, так и по гуманитарным направлениям. В то же время мы продолжаем развивать направление "Медицина", - сказал ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Он уточнил, что медицинский кластер МГУ включает в себя медицинский научно-образовательный центр и факультет фундаментальной медицины. Впервые в России медицина представлена подобным образом в классическом университете. После того как в 30-е годы медицинский факультет Московского университета был выделен в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, в МГУ не было медицины. Вернуть факультет получилось в 1992 году, а в 2008-м был построен уникальный медицинский центр, оснащенный оборудованием, позволяющим каждому учащемуся в реальном времени участвовать в сложнейших хирургических операциях.

"По итогам приемной кампании 2016 года средний балл ЕГЭ у поступающих на факультет - один из самых высоких в Московском университете. Он составил 95 баллов", - указал Садовничий.

При составлении рейтингов RAEX ("Эксперт РА") учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, представители компаний-работодателей, а также студенты и выпускники. Общее количество респондентов превысило 60 тыс. человек.