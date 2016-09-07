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В Таиланде дипломаты передали икону россиянину, арестованному по запросу ФБР

Общество
7 сентября, 13:32 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 7, сентября. /ТАСС
Дмитрий Украинский обвиняется в хищении $28,5 млн со счетов американских граждан, а также отмывании денег
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БАНГКОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский посол в Таиланде Кирилл Барский посетил в следственной тюрьме Бангкока гражданина РФ Дмитрия Украинского, арестованного по запросу ФБР, и передал ему икону, сообщили в дипмиссии.

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"Дмитрий Украинский считает себя невиновным и готов доказывать это в суде", - говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде. Здесь также подчеркнули, что власти королевства сейчас рассматривают запрос на экстрадицию Украинского в Россию, ранее направленный Генпрокуратурой РФ.

"Посол выслушал пожелания российского гражданина и передал ему Казанскую икону Божьей Матери", - говорится в сообщении посольства.

В беседе с корреспондентом ТАСС ранее Дмитрий Украинский охарактеризовал его условия содержания в таиландской тюрьме как нормальные, хотя и отметил, что вместе с ним в камере содержатся более тридцати человек.

Полиция Таиланда задержала Украинского по запросу ФБР 15 июля в курортной Паттайе. 21 июля он был арестован по решению суда в связи с запросом США на экстрадицию по обвинению в хищении $28,5 млн со счетов американских граждан, а также отмывании денег.

Российские правоохранительные органы также настаивают на экстрадиции Дмитрия Украинского в Москву. Как сообщалось ранее, Генпрокуратура РФ направила таиландским коллегам запрос на экстрадицию Украинского в Россию, где он обвиняется в мошенничестве.

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