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Песков не стал комментировать информацию о возможной отставке Астахова после 8 сентября

Общество
7 сентября, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Кандидатуры на должность уполномоченного президента по правам ребенка пока не обсуждались
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Павел Астахов

Павел Астахов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что уполномоченный президента по правам ребенка Павел Астахов может уйти в отставку после своего дня рождения, то есть после 8 сентября.

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"У меня нет такой информации. Мы по-прежнему исходим из того, что по возвращении из отпуска он имел ввиду подать в отставку. Из этого пока исходим, иной информации у меня пока нет", - сказал Песков журналистам.

Неофициальная информация о возможной отставке Астахова появилась 2 июля со ссылкой на источник в Кремле. Затем сообщалось, что Астахов написал заявление об отставке. Уже 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Астахов по возвращении из отпуска покинет пост детского омбудсмена "по собственному желанию". Кандидатуры на эту должность пока не обсуждались, добавлял Песков.

В конце июня в интернете была запущена кампания по сбору подписей за отставку уполномоченного. Поводом послужил вопрос, заданный им в больнице спасшейся во время шторма на Сямозере девочке: "Ну что, как поплавали?" Сам детский омбудсмен пояснил, что его слова были вырваны из разговора. "Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передает характера этой беседы", - заявил он.

Астахов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 30 декабря 2009 года.

 

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Астахов, Павел Алексеевич
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