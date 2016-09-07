Песков не стал комментировать информацию о возможной отставке Астахова после 8 сентября

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что уполномоченный президента по правам ребенка Павел Астахов может уйти в отставку после своего дня рождения, то есть после 8 сентября.
"У меня нет такой информации. Мы по-прежнему исходим из того, что по возвращении из отпуска он имел ввиду подать в отставку. Из этого пока исходим, иной информации у меня пока нет", - сказал Песков журналистам.
Неофициальная информация о возможной отставке Астахова появилась 2 июля со ссылкой на источник в Кремле. Затем сообщалось, что Астахов написал заявление об отставке. Уже 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Астахов по возвращении из отпуска покинет пост детского омбудсмена "по собственному желанию". Кандидатуры на эту должность пока не обсуждались, добавлял Песков.
В конце июня в интернете была запущена кампания по сбору подписей за отставку уполномоченного. Поводом послужил вопрос, заданный им в больнице спасшейся во время шторма на Сямозере девочке: "Ну что, как поплавали?" Сам детский омбудсмен пояснил, что его слова были вырваны из разговора. "Грубо вырванная из общего чрезвычайно сложного психологически и морально разговора с потерпевшими девочками фраза совершенно не передает характера этой беседы", - заявил он.
Астахов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 30 декабря 2009 года.