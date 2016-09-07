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ВЦИОМ: каждый пятый россиянин никогда не пользовался полисом ОМС

Общество
7 сентября, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Больше половины россиян (64%) при этом не сталкивались с врачебными ошибками, однако указали ВЦИОМу на ряд проблем в медицинской сфере
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Около 23% россиян никогда не пользовались полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) для получения медицинской помощи. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"О наличии персонального опыта пользования полисом ОМС сообщили 77% участников опроса. За последний год медицинскую помощь по ОМС получили более половины (57%). Чаще других данной услугой пользуются женщины и респонденты с плохим материальным положением", - говорится в сообщении. При этом лишь половина россиян согласна с тем, что страховые компании должны отстаивать права пациентов. Другая половина полагает, что защитой прав пациентов медицинских учреждений должно заниматься региональное министерство здравоохранения (10%) либо Минздрав России (16%) или сами граждане (4%).

Подавляющее большинство респондентов (82%) поддержали введение института страхового представителя в системе ОМС, треть опрошенных (34%) считает, что это повысит качество услуг, оказываемых медработниками.

Больше половины россиян (64%) при этом не сталкивались с врачебными ошибками, однако указали ВЦИОМу на ряд проблем в медицинской сфере. Почти половину опрошенных (47%) тревожит недостаточный уровень подготовки врачей, 39% недовольны, что мед. учреждения оснащены устаревшим оборудованием. Каждый третий респондент (30%) указывает на недостаточность финансирования медицины, а еще 28% указали на необходимость проведения комплексного улучшения сферы.

"Особенностью данного исследования была попытка оценить отношение, восприятие места и роли института медицинских представителей, появившихся в системе ОМС в этом году. Вектор общественного восприятия достаточно очевиден: пользователи медицинских услуг оказались крайне заинтересованы в ведении дополнительных механизмов контроля, в т.ч. в лице страховых компаний", - прокомментировал результаты опроса руководитель Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.

В опросе ВЦИОМ 31 августа - 3 сентября 2016 года приняли участие 1,2 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2,8 %.

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