Минприроды приглашает Путина понаблюдать за уборкой мусора в Арктике

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить архипелаг Земля Франца-Иосифа, чтобы ознакомится с ходом работ по уборке арктических территорий от мусора.

"Учитывая, что именно по Вашему поручению начались эти работы, мы хотели бы пригласить Вас посетить остров Земля Александры на архипелаге Земля Франца-Иосифа, чтобы Вы могли сами увидеть, как меняется природа Арктики после уборки", - обратился министр к президенту на совещании.

"Холодно сейчас там уже", - отметил Путин, предположив, что через пару месяцев в этом регионе температура станет совсем суровой: "Не успеем (до этого времени)".

Донской предложил совершить эту поездку в следующем году.

"Может действительно, на следующий год и лучше, имею в виду, что будет побольше времени для того, чтобы результат показать", - заключил глава государства.

Донской напомнил, что работы по генеральной уборке Арктики, где хозяйственная деятельность ранее осуществлялась без учета требований по сохранению окружающей среды, началась в 2012 году; в качестве пилотного региона была выбрана именно Земля Франца-Иосифа. По данным исследований, масса накопленных отходов там составляла около 90 тыс. тонн.

По итогам проведенных в 2012-2015 годах работ здесь было подготовлено к утилизации и вывезено 39 тыс. тонн отходов, что составляет около 44% всего накопленного объема, доложил глава Минприроды.

Министр добавил, что остров Земля Александры был очищен полностью. Донской отметил также, что к очистке Арктики подключилось Минобороны РФ, которое провело соответствующие работы на ряде территорий, в том числе, на острове Врангеля и на Новой Земле. "Всего собрано свыше 9 тыс. тонн металлического лома", - сказал министр.