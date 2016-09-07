Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Первокурсники-историки Кемеровского госуниверситета оказались в центре скандала после "голого" посвящения в студенты и выложенных фотографий, из-за которых уволили трех сотрудников профильного института. Следствие приступило к проверке, а студенты запустили интернет-акцию в поддержку вуза. Кроме того, совет ректоров региона решил напомнить образовательным учреждениям, что за бывшими школьниками надо следить более пристально.

Увольнения и поддержка

Внимание общественности выложенные в сеть фотографии почти полностью раздетых первокурсников, проводивших посвящение в студенты на турбазе в деревне Подъяково, привлекли во вторник днем. После этого в вузе началась служебная проверка. "Проверка будет завершена не позднее 9 сентября", - сказали в пресс-службе вуза, добавив также, что уже принято решение проводить все посвящения в концертном зале КемГУ.

Резонансный случай стал поводом для внутренних разборок в вузе. Уволен директор института истории, государственного управления и международных отношений (бывший факультет истории и международных отношений) Константин Юматов, а также два его зама Алексей Адаменко и Роман Селезнев.

Однако кадровые решения вызвали обратную реакцию со стороны самих студентов и бывших выпускников вуза. В соцсетях они запустили акцию в поддержку своего института и Юматова. Пользователи размещают свои фотографии с посвящений, делятся историями и отмечают, что "жаль, что из-за глупости пострадали хорошие люди" и в этой ситуации нет ничего криминального.

Просто хочу немного сказать о происходящем скандале в нашем городе. Мне так обидно за наш универ, за наш факультет, потому что все настолько переврали, превратили в масштабный скандал, который вышел за пределы нашего города и дошёл даже до Москвы ! Во-первых, РАЗДЕВАТЬСЯ НИКТО НИКОГО НЕ ПРИНУЖДАЛ. Те, кто стоял нагишом, сами приняли такое решение, если у них нет мозгов, то это явно только их проблемы. Во-вторых ужасно обидно за деканат исторического факультета. Почему из-за глупых людей, должны страдать те люди, которые этого вообще не заслужили. Меня вообще не было на этом посвящение, но я хочу поддержать свой факультет и свой универ ! Я люблю истфак, я люблю КемГУ❤️ #яизистфака#истфакчемпион#истфаксемья#подьяково2016#кемгу#посвящение2016#истфаккемгу#язаистфак Фото опубликовано @a18sh Сен 6 2016 в 9:58 PDT

Традиции 28 лет

По словам выпускника 2000-х годов тогда еще исторического факультета (ныне института), пожелавшего остаться неназванным, инцидент с полуголыми первокурсниками произошел впервые за 28 лет проведения посвящений.

"Такого никогда не было, - рассказал он. - Это был конкурс на самую длинную веревку из одежды. Обычно это куртки, ремни, свитера, а здесь и ребята вошли в азарт, и ведущие мотивировали, видимо, слишком ревностно, в итоге получилась такая ситуация. А когда ведущие опомнились и попросили вернуть на место, кто-то успел сделать снимок".

По его словам, "ситуация сложилась как стечение обстоятельств" и была раздута. Церемония посвящения делается исключительно усилиями исторического института.

"Да, это ошибка. Никто не снимает ответственности с факультета (сейчас после реорганизации институт - прим. ТАСС) - такого быть не должно, но это можно было решить организационно, внутри, на разбирательстве после мероприятия, какое происходит каждый год", - сказал выпускник. По его словам, "если где-то происходит ошибка, пересматривался сценарий, это исправлялось, и посвящения продолжались".

Об уровне культуры

В тоже время глава совета ректоров Томской области, президент Томского госуниверситета (ТГУ) Георгий Майер считает, что произошедшее не имеет ничего общего с университетскими традициями. "Все-таки высшая школа - это высокие идеалы. Я знаю, что подобные штуки бывают в Гарвардском университете, когда выпускники в неглиже забегают глубокой ночью в реку - это вопрос формы. Но, думаю, что в Кемерове произошло далекое от университетских традиций", - сказал он ТАСС.

По его словам, инцидент в Кузбассе связан "с культурным уровнем". "Мне кажется, что наши пониженные требования к культуре и дальше будут приводить к таким вещам", - сказал собеседник.

Следствие и профилактика

Фото и само посвящение привлекли внимание СУ СК РФ по Кемеровской области, началась проверка. Как пояснили ТАСС в ведомстве, ее цель не только определить, имели ли отношение должностные лица к организации мероприятия, следствие, прежде всего, планирует разобраться в ситуации и по возможности предупредить подобные инциденты в будущем. Однако по итогам проверки руководство вуза, скорее всего, получит предписание.

Пристальнее контролировать мероприятия с первокурсниками попросит и совет ректоров вузов региона. "В связи с тем, что случай вызвал такой резонанс, мы рассмотрим эту ситуацию на ближайшем заседании и будем рекомендовать руководству вузов принимать превентивные меры, чтобы не допускать таких ситуаций. В принципе посвящение в студенты, да и в целом работа со вчерашними школьниками, мероприятия с их участием должны быть на контроле у администраций университетов и институтов", - сказали ТАСС в совете.