Турпоток на курорте Сочи превысил статистику за четверть века

СОЧИ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Более 4,4 млн человек посетили Сочи с начала этого года. Турпоток вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, сообщил в интервью ТАСС глава Сочи Анатолий Пахомов.

"Показатели нынешнего сезона превысили статистику советских времен. За 8 месяцев текущего года на курорте уже отдохнуло и поправило свое здоровье более 4,4 миллионов человек, что на 10-12 % превысило прошлогодний показатель турпотока", - рассказал мэр курорта Анатолий Пахомов.

По словам мэра Сочи, цифры заполняемости гостиниц и санаториев минувшим летом стали "настоящим рекордом по загрузке за последние четверть века". Средняя заполняемость санаторно-курортных организаций Сочи составила 82%, в 2014 "олимпийском" году эта цифра достигала только 72%.

"В пляжный сезон город уже посетило 3 млн 145 тыс. гостей с показателем средней загрузки здравниц 97%, а в июле-августе до 99%", - отметил собеседник ТАСС.

Туристы из 120 стран мира увидели Сочи

Более 22 тысяч гостей из 120 стран мира побывали на российском курорте Сочи с начала этого года. Власти Сочи считают, что на повышение интереса зарубежных гостей к российскому курорты повлияло проведение целого ряда крупных мероприятий и открытие новых международных рейсов международного.

"С 6 по 16 июля 2016 года на курорте Сочи прошли 9-е Всемирные хоровые игры. Общее количество участников составило 20 тыс человек из 36 стран. Из них только иностранных коллективов - 9,5 тыс. человек", - отметил мэр Сочи.

С этого года было открыто прямое регулярное авиасообщение с городом Актау (Казахстан) и чартерные рейсы из городов Алматы и Астана. Возобновлено обслуживание чартерных рейсов иранской авиакомпании Mahan Air из Тегерана, в рамках летнего расписания этот перевозчик начал полеты на регулярной основе из иранской столицы в Сочи.

В аэропорт Сочи также выполняются регулярные рейсы по следующим международным направлениям: Тель-Авив (Израиль), Стамбул (Турция), Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения). Аэропортом в ежедневном режиме ведутся переговоры с российскими и иностранными авиакомпаниями, в том числе с авиаперевозчиками Республики Грузии, Германии, Китая. Предполагается, что они откроют рейсы в Сочи из Тбилиси, Франкфурта, китайских городов Ченду и Урумчи.

Пакетом дешевле

Стоимость организованного отдыха на российском курорте в этом году снизилась благодаря пакетным предложениям туроператоров. "В условиях резкого перераспределения турпотока в сторону отечественных курортов на рынок Сочи вышли такие крупные туроператоры как "НТК Интурист", "Библио Глобус", "Пегас Туристик", Национальный туроператор "Алеан", "TEZ TOUR" и "Коралл Трэвел". Благодаря работе туроператоров, в этом сезоне появились пакетные предложения по Сочи, включающие перелет, групповой трансфер и экскурсионную программу, что существенно снизило стоимость затрат на транспортные расходы", - рассказал мэр курорта.

В летний период 2016 года были организованы чартерные перелеты из городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Самара, Уфа, Красноярск, Тюмень, Нижний Новгород и других. Туристические пакеты также включали железнодорожные перевозки из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее власти Сочи прогнозировали загрузку средств размещения на лето этого года на уровне не менее 96%. Общий номерной фонд отелей и здравниц Сочи сейчас превышает 67 тыс. номеров, что дает возможность размещения более 120 тыс. отдыхающих, а с учетом гостевых домов и мини-гостиниц - до 200 тыс. туристов.

Всего в прошлом году Сочи посетили более 6 млн гостей. Средняя заполняемость средств размещения тогда составила 80%.

Перегрелся, выпил – в больницу

Пик курортного сезона на Черноморском побережье был отмечен настоящей информационной атакой на российские курорты. Каждый день появлялись все новые и новые сообщения о якобы массовых заболеваниях отдыхающих, переполненных больницах. "Никаких массовых вспышек инфекционных заболеваний не было, больницы работали в штатном режиме. Некоторые СМИ "непонятно по каким причинам" агитировали не ехать в наш прекрасный город", - считает мэр Сочи.

По словам мэра, самой распространенной причиной заболеваний кишечной инфекцией среди туристов стало несоблюдение правил личной гигиены и покупка продуктов питания на пляжах с рук. "Кроме этого, стоит помнить, что у отдыхающих происходит акклиматизация. А смена климата может ослабить иммунитет, что уже само по себе является предпосылкой к возникновению заболеваний", - отметил Пахомов.

Курортологи во все времена предупреждали отдыхающих о том, что в первые дни пребывания на отдыхе не стоит находиться на пляже в пиковые часы активности солнца, а тем более распивать спиртные напитки. В жару действие алкоголя на организм многократно усиливается, а это приводит к тепловому удару и расстройству пищеварения. "На отдых, и не только в Сочи, лучше приезжать хотя бы на неделю, а лучше всего на 2-3 недели. Чтобы не получилось так, что сроки пребывания на отдыхе стали короче срока адаптации", - посоветовал глава российского курорта.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анну Попову, что 95% обратившихся в лечебные учреждения Сочи , в том числе и дети, проживали в частном секторе и организовывали самостоятельно свое питание. Ни один случай заболевания в Сочи напрямую не был связан с купанием в морской воде.