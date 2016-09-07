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Мизулина поддержала предложение Астахова отменить срок давности для педофилов

Общество
7 сентября, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
По мнению сенатора, судебное разбирательство по таким преступлениям требует продолжительного времени
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Елена Мизулина

Елена Мизулина

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина поддержала позицию уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова о необходимости отмены срока давности за половые преступления против детей.

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"Я поддерживаю позицию уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Необходимо пересмотреть сроки давности привлечения к уголовной ответственности по всем преступлениям, совершенным педофилами", - заявила сенатор журналистам, комментируя новые факты, связанные с ситуацией в московской школе № 57.

По мнению Мизулиной, судебное разбирательство по таким преступлениям требует продолжительного времени. "В результате годы уходят на то, чтобы довести дело до суда", - утверждает она, отмечая, что "даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника на основании истечения срока давности". "Педофилы, конечно, об этом знают и пользуются этим, скрываясь и затягивая следственный процесс. Наличие срока давности работает на них", - подчеркнула парламентарий.

При этом зампред комитета Совфеда отметила, что "давно доказано, что педофильские наклонности со временем не проходят". По ее словам, "снятие срока давности по такого рода преступлениям - это сигнал всем педофилам", что им "не удастся уйти от ответственности, сколько бы лет ни прошло с момента преступления". "Они будут найдены, предстанут перед судом и понесут наказание", - заключила Мизулина.

Сенатор напомнила, что еще весной прошлого года ею совместно с председателем комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольгой Баталиной был подготовлен законопроект об отмене сроков давности для привлечения к уголовной ответственности по всем преступлениям, совершенным педофилами. Однако, по ее словам, этот законопроект так и не был принят.

История вопроса

Ранее Астахов в на своей странице в Twitter написал, что новые факты растления учеников московской школы № 57 подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей.

Скандал начался 29 августа с поста журналистки Екатерины Кронгауз, которая рассказала на своей странице в сети Facebook ("Фейсбук") о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. По словам журналистки, об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не принималось. Из комментариев других пользователей стало ясно, что речь идет о московской школе № 57 и ее бывшем учителе истории.

Во вторник на странице учебного заведения в соцсети Facebook появилось сообщение, что директор школы Сергей Менделевич подал заявление об уходе с поста, а и. о. директора стала Марина Прозорова.

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